Более 200 тыс. представителей МСП получат выплаты от Wildberries

Wildberries (входит в группу RWB) c 1 октября 2026 г. проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Общее количество партнеров, которые получат выплаты, составит более 200 тыс. продавцов, что позволит охватить всех пострадавших представителей МСП. Эти добровольные выплаты станут самыми массовыми с момента атак на логистические объекты компании.

Указанные меры поддержки со стороны компании стали возможны в том числе благодаря принятым решениям государства.

В дни проведения выплат партнёры, которым будет оказана поддержка, получат персональные уведомления на портале продавца.

Компания продолжает разрабатывать и внедрять механизмы поддержки для предпринимателей.