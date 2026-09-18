hh.ru: какие 14 профессиональных задач хотят решить россияне с помощью карьерных экспертов

Большинство россиян, заинтересованных в карьерных консультациях, в первую очередь хотят усилить или создать резюме — об этом заявили 84% участников исследования hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга. Половине (50%) также нужна помощь со стратегией поиска работы, а треть (33%) хочет оценить свои текущие навыки. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Также популярны среди россиян услуги помощи в подготовке к собеседованию (29% опрошенных), поддержка в смене профессии или карьерного вектора (26%) и помощь консультантов в разработке карьерного плана под конкретного специалиста (23%).

С какими задачами россияне обращаются к карьерным консультантам, данные hh.ru, Россия, 2026 год

По данным исследования, чаще всего за карьерной помощью обращаются специалисты из сферы информационных технологий — 41%. На втором месте — высший и средний менеджмент (25%), далее идут сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов (24%). По 23% обращений приходится на специалистов в области стратегии, инвестиций и консалтинга, а также строительства и недвижимости, 21% — это специалисты в маркетинге, рекламе и PR, 11% — в финансах и бухгалтерии.

«Запрос на карьерную консультацию сегодня выходит далеко за пределы поиска новой работы. В большинстве случаев специалисты приходят с конкретной задачей — усилить резюме, выстроить стратегию поиска или понять, каких навыков им не хватает. При этом 81% обратившихся имеют более шести лет опыта, то есть речь в основном идет о тех, кто уже накопил значительную профессиональную экспертизу и хочет эффективнее использовать ее для дальнейшего карьерного развития или смены вектора. Еще 13% имеют от трех до шести лет опыта, по 4% — от одного до трех лет или только начинают свой профессиональный путь», — сказала Ольга Дмитриева, руководитель карьерных сервисов hh.ru.

Большинство участников исследования понимают ценность работы карьерных экспертов и готовы оплачивать их услуги. 59% респондентов рассчитывают на платную консультацию и указывают сумму, которую они могут потратить. Для 29% стоимость не является определяющим фактором — главным критерием для них становится способность эксперта решить конкретную карьерную задачу. Только 11% рассматривают исключительно бесплатные сервисы.