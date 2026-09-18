Интерес соискателей к вакансиям аналитиков данных вырос на 50% — «Авито Работа»

Профессия аналитика данных стала одной из самых популярных у соискателей в офисном сегменте: в январе–августе 2026 г. число откликов на такие вакансии выросло на 50% за год. В среднем этим специалистам предлагали 158 249 руб. в месяц. Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику откликов соискателей на офисные вакансии за январь–август 2025 и 2026 гг. и выяснили, какие еще профессии пользуются популярностью у кандидатов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На втором месте по росту числа откликов — менеджеры по продажам. За год соискатели стали откликаться на такие вакансии на 31% чаще. Средние зарплатные предложения для менеджеров по продажам в январе–августе 2026 г. составили 92 151 руб. в месяц — при этом их фактический доход в значительной степени зависит от процента с продаж.

Чаще соискатели стали откликаться на вакансии метрологов — эти специалисты обеспечивают точность измерений и контролируют измерительное оборудование. Они востребованы прежде всего на промышленных и производственных предприятиях, в машиностроении, энергетике, строительстве и других сферах, где требуется точный контроль параметров продукции и оборудования. В январе–августе 2026 г. этой профессией интересовались на 24% активнее, чем годом ранее, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 96 182 руб. в месяц.

Средние зарплатные предложения здесь и далее рассчитаны как среднее между минимальной и максимальной суммами в зарплатной вилке вакансии. Они могут отличаться от фактического дохода и зависят от региона, формата занятости, опыта и квалификации кандидата, а также бонусов и премий. Например, на среднее предложение для инженеров влияет доля вакансий с вахтовым методом работы, которые обычно предполагают более высокие зарплаты.

Офисные профессии с наибольшим приростом числа откликов соискателей, январь–август 2025/2026

Помимо роста интереса соискателей к офисным профессиям, изменился и спрос работодателей на отдельных специалистов. Сильнее всего за январь–август 2026 г. выросло число вакансий для инженеров производственно-технического отдела (ПТО) — они готовят техническую документацию и сопровождают производственные процессы на предприятиях и в строительстве — почти в 2,5 раза (+152%). Также заметно увеличилось количество предложений для рекрутеров, которые занимаются поиском и подбором персонала для компаний, — на 19%.

«Сегодня при выборе профессии соискатели обращают внимание не только на уровень дохода, но и на содержание работы и возможности применять свои навыки в разных сферах. Аналитические и технические специальности дают возможность решать прикладные задачи, работать с большими объемами информации и развиваться вместе с изменениями в бизнесе и технологиях. Поэтому интерес к таким направлениям постепенно растет», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Если смотреть на региональную динамику, то кандидаты стали чаще откликаться на офисные вакансии в Костромской области (+30%), Магаданской области (+23%) и Смоленской области (+19%), а спрос на офисных специалистов больше всего вырос в Новгородской области (+17%), Магаданской области (12%) и Мурманской области (+10%).