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Регистрация на CTF-соревнования, запланированные на GISDAYS 2026, открыта

В рамках форума по ИТ и ИБ GISDAYS* 1 октября состоятся онлайн-CTF-соревнования. Их участниками могут стать молодые специалисты, которым интересна тема информационной безопасности.

Соревнования пройдут в рамках Студенческого дня форума GISDAYS 2026 онлайн и офлайн, на площадке мероприятия в «МТС Live Холл». Офлайн-участники смогут сразу обменять баллы за решённые задачи на ценные призы, а онлайн-победителям будут отдельно отправлены подарки. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, а 1 октября с 11:00 мск начать выполнять задания.

Организаторы киберсоревнований разработали более 20 заданий разного уровня сложности для новичков и профессионалов отрасли. Участникам предлагается попробовать силы в категориях «Веб-пентест», «Форензика», «Реверс-инжиниринг», «Криптография», а также в комбинированных заданиях.

«Мы проводим CTF-соревнования на GISDAYS с 2024 года, и они стали неотъемлемой частью программы. В этом году при подготовке заданий мы опирались на мировые тенденции в информационной безопасности и наш опыт проведения всемирных киберучений. Ждём новых восходящих звёзд в мире ИБ; независимо от опыта и знаний на GIS CTF каждый найдёт задачи по своему интересу», — отметил Никита Титаренко, ведущий инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Зарегистрироваться можно на сайте.

Напомним, Студенческий день форума GISDAYS состоится адресу: Санкт-Петербург, МТС Live Холл, наб. Обводного канала, д. 118, лит. С. Участие в студенческом GISDAYS — это возможность получить ценные знания от лидеров отрасли и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в сфере информационной безопасности. Подробная программа и регистрация.

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

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