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RuStore: россияне стали больше тратить на мобильные игры

Траты игроков в RuStore выросли в два раза в III квартале 2026 г., а количество транзакций увеличилось втрое за год. Самый высокий средний чек зафиксирован в шутерах — 1 тыс. руб. Об этом CNews сообщил представитель RuStore.

Шутеры также лидируют по количеству оплат — их доля составляет 40%. На втором месте находятся RPG – на них приходится 25%, еще 15% составляют стратегии. Самая дорогая разовая покупка достигла 85 тыс. руб., а самым востребованным внутриигровым товаром стали дополнительные ходы в играх жанра «три в ряд»

Наибольшая платежная активность приходится на вечернее время, достигая пика в 20:00. В период с 18:00 до 21:00 пользователи чаще всего оплачивают покупки в головоломках.

«В RuStore растет количество игровых тайтлов, а также пользовательский интерес к ним. За III квартал к нам поступило в 2,5 раз больше заявок на модерацию игр, чем в прошлом году. Активнее всего пользователи тратят деньги во время крупных распродаж и внутриигровых событий», — сказал коммерческий директор RuStore Илья Ульянов.

Всего в магазине представлено более 60 тыс. игр от разработчиков из 70 стран мира, в том числе из Китая, Южной Кореи, Вьетнама и Индии.

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