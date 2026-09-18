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UserGate открыла первую учебную лабораторию по ИБ в Белоруссии

Компания UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, в продолжение стратегии, направленной на развитие международной деятельности, открыла образовательную лабораторию на базе кафедры телекоммуникаций и информационных технологий Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске. Это первая ИБ-лаборатория, открытая компанией в Республике Беларусь. UserGate выступила комплексным инвестором проекта, взяв на себя полное оснащение и модернизацию учебного пространства, а также передачу лицензированного курса для преподавания основ кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

Создание лаборатории имеет ключевое значение для подготовки высококвалифицированных кадров в сфере ИБ. Теперь около 200 студентов БГУ ежегодно смогут получать актуальные знания и отрабатывать навыки интеграции программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) в условиях современных киберугроз.

Силами UserGate в университетской аудитории был проведен ремонт, установлена новая эргономичная мебель, закуплены современные проекторы и ноутбуки для практических занятий. Ключевым элементом наполнения материально-технической базы стала передача выставочного образца аппаратной платформы UserGate D200.

Кроме того, UserGate предоставил БГУ специальный учебный курс для преподавания. Программа включает в себя комплекс лабораторных работ и необходимые лицензии, что позволяет студентам изучать основы информационной безопасности и на практике тестировать настройку межсетевых экранов нового поколения (uNGFW) ведущего российского разработчика.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь, сказал: «Развитие отечественной системы информационной безопасности напрямую зависит от качества подготовки кадров. Открытие подобной лаборатории на базе ведущего университета страны — БГУ — это важный шаг в обеспечении технологического суверенитета Республики Беларусь. Совместный проект с компанией UserGate позволяет студентам получать актуальные практические навыки работы с современными программно-аппаратными средствами защиты, что полностью отвечает запросам рынка и государства».

«Открытие лаборатории в БГУ — знаковое событие для нашей компании. Для нас критически важно не просто производить и поставлять программно-аппаратные комплексы, но и формировать экосистему подготовки кадров, в том числе и для UserGate в Минске. Студенты должны работать с реальными NGFW-решениями, понимать архитектуру современных угроз и уметь настраивать защиту на практике. Мы рады, что смогли комплексно инвестировать в этот проект: от ремонта аудитории и закупки техники до предоставления лицензий и авторского спецкурса», — отметил Дмитрий Курашев, директор-сооснователь UserGate.

«Уникальность лаборатории прежде всего в том, что она первая и пока единственная в Беларуси и среди наших отечественных вузов. Это дает конкурентное преимущество нашим факультетам в наборе абитуриентов и подготовке будущих специалистов. Второе, — главное не стены в данном случае, а то программное наполнение, которое предоставила нам одна из ведущих российских компаний UserGate. Мы сможем готовить студентов по самым передовым и современным технологиям. И третье, — деятельность лаборатории имеет крайне необходимый сегодня практикоориентированный компонент», — сказал Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета.

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