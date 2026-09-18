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VVP Group открыла офис в Санкт-Петербурге

VVP Group объявляет об открытии нового офиса в Санкт-Петербурге. Он расположен в центре города по адресу: Невский проспект, 114–116, БЦ «Невский», 9-й этаж. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

Новая площадка стала важным шагом в развитии VVP Group. Санкт-Петербург — один из крупнейших деловых центров России с развитой бизнес-средой и профессиональным сообществом.

«Северо-Запад — одно из приоритетных направлений для VVP Group. Мы видим здесь значительный потенциал для расширения партнерской сети и хотим быть ближе к компаниям, с которыми уже работаем и планируем сотрудничество. Поэтому для нас было важно не просто обозначить присутствие в регионе, а сформировать в Санкт-Петербурге полноценную команду. Кроме того, новый офис открывает дополнительные возможности для привлечения сильных специалистов и новых компетенций. Это позволит нам последовательно укреплять позиции VVP Group и расширять сотрудничество в регионе», — отметил Петр Лалазаров, руководитель офиса VVP Group в Санкт-Петербурге, директор департамента Samsung.

Офис станет площадкой для деловых встреч, обмена экспертизой и совместных проектов. Для VVP Group это еще одна точка роста, которая создает дополнительные возможности для делового диалога.

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