CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Системное ПО
|

YADRO открывает прием заявок на новый учебный курс по системному программированию

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) к началу учебного года разработала практический курс, посвященный возможностям языка С, который лежит в основе большинства современных операционных систем, драйверов устройств и ПО. С октября по май под руководством опытных наставников студенты будут изучать основной инструментарий инженеров, занятых на стыке разработки программного и аппаратного обеспечения.

Курс «Системное программирование с использованием языка С» рассчитан на студентов второго курса и старше: кто знаком с языком C, готов разбираться в самых неожиданных применениях синтаксиса и стремится понять, как действительно работает программа — от исходного кода до взаимодействия с ОС и исполнения процессором.

Учебная программа включает широкий набор теоретических и прикладных тем: помимо программирования участники будут изучать модели памяти, работу компилятора и линковщика, архитектуру современных процессоров и операционных систем. Практические демонстрации каждый студент курса сможет повторить и у себя. Занятия проходят один раз в неделю, но нужно планировать время и на подготовку домашних заданий, которые инженеры компании составляли, вдохновившись реальными задачами в командах YADRO.

«Курс обретал свою форму постепенно: его основой стали внутренние доклады на темы, важные для разработчиков драйверов устройств, ядер ОС, загрузчиков, прошивок и сервисных утилит. По мере работы со стажёрами-студентами эти материалы постепенно становились обучающими, соединяли фундаментальную вузовскую программу с практическими, неочевидными аспектами нашего искусства. Ждём на курс всех искренне интересующихся программированием аппаратуры!» — отметил Сергей Мирошниченко, руководитель группы разработки драйверов высокоскоростной периферии и прототипирования решений по безопасности систем на кристалле YADRO.

Обучение бесплатное, а присоединиться к курсу можно из любого города: занятия проходят онлайн. При успешном прохождении программы выдается сертификат, который подтверждает полученные навыки, а учебу на курсе можно зачесть в качестве практики в вузе.

Узнать больше о практическом курсе «Системное программирование с использованием языка С» можно на вебинаре, который пройдет 18-го сентября. После окончания вебинара слушателей приглашают на обзорную лекцию от преподавателей курса про системное программирование и роль языка С. Зарегистрироваться на вебинар и лекцию можно по ссылке.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Заявки на курс принимаются до 28 сентября, отбор участников будет проходить с 29 сентября по 12 октября.

Другие направления практических курсов от компании YADRO будут открыты в начале 2027 года. Получить больше информации о возможностях образования и подписаться на рассылку можно на сайте.

Рекламаerid:2W5zFHbnr9fРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Нейросети побеждают программистов. Число увольнений ИТ-шников выросло в два раза, число новых вакансий рухнуло почти вдвое

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще