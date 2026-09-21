37% специалистов назвали самообразование главным фактором получения первой работы в диджитале

Стажировку или обучение на рабочем месте выбрали 25% респондентов, а профильную программу в вузе, колледже или техникуме — 15%. При этом главной сложностью при получении первой работы цифровые специалисты назвали недостаток опыта. Такие результаты получили бесплатная школа цифровых технологий «Школа 21» и платформа для карьерного развития «Эйч», изучив профессиональный путь специалистов в цифровой сфере.

Большинство участников исследования начали цифровую карьеру в молодом возрасте. Первую оплачиваемую работу до 25 лет получили 74% опрошенных: 5% были младше 18 лет, 27% находились в возрасте от 18 до 20 лет, еще 42% — от 21 года до 24 лет.

При этом путь в профессии не всегда был прямым. Перед началом работы в диджитале 48% респондентов учились в вузе, а 36% были заняты в другой профессиональной области. Еще 3% перешли на должность внутри своей организации.

Первая и последующая работы в цифровой сфере у многих респондентов не были связаны с программированием. Около 28% участников начали карьеру в интернет-маркетинге, рекламе или PR, 19% — в создании контента, SMM, копирайтинге или медиапроизводстве. Разработкой сайтов, приложений и программного обеспечения занимались 11%, дизайном — 8%, кибербезопасностью, ИТ-поддержкой или цифровой инфраструктурой — 7%, управлением продуктами и проектами — 6%.

Главной сложностью при поиске первой работы стали требования работодателей к опыту: с ними столкнулись 25% опрошенных. Еще 16% не хватало уверенности в своих силах, 10% не могли найти подходящие вакансии для начинающих. На недостаток профессиональных навыков указали 8% респондентов, то есть вдвое меньше, чем на неуверенность в себе. У 14% существенных трудностей не возникло.

«Доступ к информации сам по себе не дает профессию. Важны навыки формирования задач, поиска недостающих знаний, применения их в проекте и получения обратной связи — у нас это устроено через систему "равный равному": обратную связь дают не преподаватели, а такие же участники, которые сами недавно прошли этот путь. Работодателю нужен не список пройденных курсов, а доказательство того, что человек способен думать и доводить работу до результата», — отметил директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов.

Поиск первой работы у большинства не растянулся надолго. У 19% он занял менее месяца, у 26% — от одного до двух месяцев, у 20% — от трех до четырех. Четверти респондентов потребовалось от одного до пяти откликов, а 18% получили предложение другим способом и не откликались на вакансии.

Поддержкой на этом этапе для части участников стал наставник. Среди респондентов, у которых он был, для 51% эту роль выполнял руководитель или коллега, для 29% — друг, знакомый или родственник, для 17% — опытный специалист из цифровой сферы.

Чаще всего наставник помогал разбирать сложные задачи — об этом сообщили 43% опрошенных. Еще 31% получили рекомендации по развитию профессиональных навыков, 26% — знакомство с работодателем или рекомендацию; 20% — обратную связь по проектам и рабочим кейсам; 16% — помощь при подготовке к собеседованиям. В этих вопросах участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

«Получить первую работу мешает не нехватка знаний, а неуверенность в себе и неспособность показать ценность уже имеющегося опыта. Наставник помогает отделить реальные пробелы от сомнений, посмотреть на опыт глазами работодателя и выбрать понятный маршрут развития. Он не ищет работу вместо кандидата и не гарантирует оффер, но помогает избежать лишних действий и сделать поиск более осознанным», — отметил Ярослав Романов, CEO «Эйч».

Онлайн-опрос провели «Школа 21» и «Эйч». Анкету прошли 1 340 российских специалистов цифровой сферы. Проценты рассчитаны отдельно для фактической базы каждого вопроса и округлены до целых значений.