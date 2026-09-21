«Авито Подработка»: за доставку заказов на велосипеде в Москве готовы платить больше 9000 рублей за смену

Самой высокооплачиваемой сменой в Москве за неполный III квартал 2026 г. стала доставка заказов на велосипеде — исполнителям предлагали до 9 675 руб. за смену. Аналитики «Авито Подработки» также выяснили, какие задания вошли в число самых высокооплачиваемых по России. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Авито Подработка».

Второе место в рейтинге заняла смена, связанная с обслуживанием покупателей, — до 9 291 руб., третье — с выкладкой товара — до 9 131 руб., четвертое — с помощью в прикассовой зоне — до 8 640 руб., пятое — с помощью в торговом зале — до 8 182 руб. за смену.

Средние предлагаемые вознаграждения рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на «Авито Подработке». Заработать за смену можно и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

Самые высокооплачиваемые смены в Москве, неполный III квартал 2026

«Подработка сегодня охватывает самые разные сферы — от автомобильной доставки и заправки транспорта до ритейла и общественного питания. Исполнители могут выбирать подходящие задачи и записываться на смены с учетом своего основного графика. Такой формат позволяет получать дополнительный доход в удобное время, а разнообразие доступных заданий — подобрать подработку с учетом своих навыков и предпочтений», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».