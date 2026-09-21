Генеральным директором компании «Цифровая логистика» назначен Станислав Петров

Станислав Петров назначен генеральным директором компании «Цифровая логистика» (входит в цифровой холдинг «РЖД-Технологии»).

Станислав Петров обладает многолетним управленческим опытом в сфере железнодорожной логистики, коммерческой деятельности и оперирования парком подвижного состава. До назначения он занимал должность заместителя генерального директора — коммерческого директора «Первой Грузовой Компании». Ранее работал директором по коммерции и производству, директором по оперативной работе и управлению собственным подвижным составом «Первого промышленного оператора», занимал руководящие позиции в «Федеральной грузовой компании».

В новой должности Станислав Петров сосредоточится на дальнейшем развитии цифровых площадок компании, повышении качества и доступности услуг для грузовладельцев, экспедиторов, операторов подвижного состава и других участников рынка. В числе ключевых задач — развитие электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», расширение функциональности электронной платформы «Оператор товарных поставок», укрепление интеграции с цифровой экосистемой РЖД и внедрение современных отечественных ИТ-решений.

«Цифровая логистика» формирует удобную и прозрачную среду для организации железнодорожных перевозок. Через электронные площадки компании участники рынка могут в цифровом формате оформить перевозку, подобрать подвижной состав, воспользоваться терминальными услугами, участвовать в торгах, проводить расчеты и сопровождать перевозку на всех ее этапах.

ЭТП «Грузовые перевозки» объединяет более 10,6 тыс. клиентов и 330 поставщиков услуг. Пользователи площадки оформили 2,4 млн вагоноотправок; ежемесячно на платформе обрабатывается свыше 154 тыс. пользовательских запросов, а количество отправок составляет около 44 тыс. вагонов.

Ключевым направлением является развитие платформы «Оператор товарных поставок», которая обеспечивает цифровое сопровождение биржевых поставок и интеграцию между биржевой торговлей и железнодорожной инфраструктурой. По итогам 2025 г. через платформу было отгружено 8,5 млн тонн нефтепродуктов; доля сделок на базисе ОТП РЖД в общем объеме биржевых сделок с поставкой железнодорожным транспортом составила 32,7%.