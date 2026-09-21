CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

ИТ-лаборатория нефтегазовой отрасли открылась в Губкинском университете

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина открылась ИТ-лаборатория для подготовки специалистов нефтегазового комплекса в сфере ИТ, оснащенная современной российской платформой для совместной работы и учебы «Р7-Офис».

Лаборатория оборудована при поддержке «Р7» — разработчика офисного программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель «Р7».

На площадке студенты смогут освоить инструменты совместной работы и офисные решения в среде, максимально приближенной к реальным производственным условиям. Помимо регулярных учебных курсов, ИТ-лаборатория также будет использоваться для проведения мастер-классов и встреч с экспертами «Р7».

«Губкинский университет даёт студентам сильную инженерную базу. Мы со своей стороны предоставляем инструмент, с которым они гарантированно столкнутся в профессии: наш «Р7-Офис» уже работает в крупнейших нефтегазовых компаниях страны. Открытие ИТ-лаборатории — закономерный шаг в нашем сотрудничестве. Мы хотим, чтобы студенты осваивали российские технологии не от случая к случаю, а в постоянной практике. Это серьезный задел на будущее как для них, так и для отрасли в целом», — отметил генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

Ректор Виктор Мартынов отметил, что Губкинский университет в этом году открыл три новые программы по ИТ и ИИ-технологиям для разработки месторождений, автоматизированных систем в ТЭК, инновационных технологий переработки нефти. Кроме того, в рамках соглашения с «Газпром нефть» началось формирование библиотеки цифровых моделей для повышения эффективности производства с фокусом на технологиях ИИ и цифровых двойников.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Университет как отраслевой центр компетенций развивает образовательные направления, рассчитанные на кадровые потребности не только сегодняшнего дня, но и на стратегические проекты нефтегазового комплекса — задачи завтрашнего дня. Сотрудничество с предприятиями-лидерами в подготовке специалистов имеет принципиальное значение. Мы считаем, что студенты должны знакомиться с производственным оборудованием, программным обеспечением уже в университете, чтобы прийти на предприятия полностью готовыми к работе», — сказал Виктор Мартынов.

В настоящее время Губкинский университет сотрудничает с почти 300 ведущими предприятиями нефтегазового комплекса России. Среди них «Газпром», «Газпром нефть», «НК «Роснефть», «Транснефть», «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», «Новатэк» и другие. Основные направления сотрудничества – подготовка кадров с учетом потребностей компаний, проведение научных исследований и выполнение инжиниринговых проектов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Таинственная «дочка» SberDevices массово нанимает сотрудников, чтобы управлять фабриками в Китае

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Арестованы доли в семи компаниях, принадлежащие экс-министру связи

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Высшее образование в ИТ стало бесполезной тратой времени. Выпускники идут в продавцы и официанты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще