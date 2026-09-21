Кого стали чаще искать работодатели: рейтинг самых быстрорастущих профессий по числу вакансий за год

За год (с августа 2025 г. по август 2026 г.) работодатели заметно чаще стали искать специалистов сразу в нескольких рабочих и управленческих профессиях. Сильнее всего выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии, а также для строителей — маляров, штукатуров и отделочников, выяснили1 аналитики hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Аналитики hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в августе 2026 г. в сравнении с августом 2025 г. Всего было исследовано более 1,6 млн вакансий, опубликованных на платформе в августе 2025 г. и августе 2026 г.

Больше всего — на 175% — выросло число вакансий для менеджеров и консультантов по стратегии: с нескольких десятков до более двух сотен за год. Таким образом, за год профессия консультанта по стратегии стала лидером по востребованности у российского бизнеса.

На втором месте по динамике спроса в годовом выражении строительные профессии, а именно маляров, штукатуров и отделочников. Спрос на них взлетел на 118% — с 3 тыс. до 6,6 тыс., на 57% выросло число предложений для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков — с 11,9 тыс. до 18,7 тыс. вакансий. На 56% увеличилось количество вакансий для машинистов — с 13,2 тыс. до 20,5 тыс.

В десятку профессий с наиболее заметным ростом у работодателей также вошли автослесари и автомеханики — +55% новых рабочих мест за год (с 6,6 тыс. до 10,3 тыс. вакансий), водители и экспедиторы — +40% (с 40,2 тыс. до 56,3 тыс.), монтажники — +39% (с 9,5 тыс. до 13,2 тыс.), руководители филиалов — +31% (с 1 тыс. до 1,3 тыс.) и продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — +29% (с 49,4 тыс. до 63,6 тыс.).

«Российские работодатели увеличивают спрос на специалистов с разными профилями — от управленцев до рабочих. При этом особенно заметен рост спроса на профессии, связанные со строительством, производством и техническими работами. Среди топ-10 самых быстрорастущих по числу вакансий специальностей наиболее высокие медианные зарплатные предложения в августе получили машинисты — 202,6 тыс. рублей, монтажники — 174,4 тыс. руб., автослесари и автомеханики — 173,3 тыс. рублей, водители и экспедиторы — 161,4 тыс. руб., а также маляры, штукатуры и отделочники — 158,7 тыс. руб. Это показывает, что работодатели готовы предлагать конкурентный уровень оплаты тем специалистам, в ком особенно сильно нуждается сейчас рынок труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.