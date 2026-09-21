Сервис по получению мер господдержки стал самым популярным среди пользователей МСП.РФ

Сервис по получению мер поддержки стал самым популярным среди пользователей Цифровой платформы МСП.РФ. С 2025 г. им воспользовались более 246 тыс. человек. Причем каждый пятый возвращался к сервису повторно. Такие данные получила «Корпорация МСП» в ходе анализа предпочтений пользователей МСП.РФ, число которых уже превысило 1,7 млн предпринимателей, самозанятых граждан и тех, кто планирует открыть свое дело. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Цифровизация получения мер поддержки на базе МСП.РФ позволила сделать этот процесс доступнее для предпринимателей и тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Пользователи в режиме онлайн видят все доступные инструменты с учетом региональной привязки и специфики их бизнеса. За счет интеграции с различными ведомственными информационными системами заполнение и подача заявок сократилась с одного дня до 10-15 минут», - сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Наиболее востребованным наряду с получением мер поддержки стал сервис по бизнес-обучению.

«Аналитика показывает, что нехватка знаний становится одной из самых частых причин закрытия бизнеса. Особенно когда речь идет о первом предпринимательском опыте. Среди предпринимателей до 35 лет почти каждый второй был вынужден закрыть бизнес, так как не обладал нужными знаниями в части маркетинга, юридических и налоговых вопросов. Сервис бизнес-обучения на МСП.РФ позволяет бесплатно восполнить эти пробелы и получить практические знания от экспертов отрасли. За прошлый год и первые 8 месяцев текущего им уже воспользовались 135 тыс. пользователей, а 18% возвращались к нему повторно», – сказал Александр Исаевич.

Каждый седьмой пользователь МСП.РФ, который использовал информационные сервисы платформы, снова обращался к этому инструменту. В частности - к законодательному дайджесту, календарю предпринимателя с датами сдачи отчетности и уплаты налогов, базе знаний с ответами на вопросы о ведении бизнеса и требованиях законодательства, новостному блоку по теме малого и среднего бизнеса, а также статистике по МСП, собранной из официальных источников.

Каждый восьмой пользователь сервиса по поиску имущества для бизнеса на цифровой платформе снова обращался к нему с целью подбора государственной, муниципальной и иной недвижимости для покупки или аренды, в том числе на льготных условиях.

Аналогично каждый восьмой вернулся к сервисам по оценке рынка и расчету бизнес-плана, а также продажам на маркетплейсах и в соцсетях. Каждый десятый повторно обратился к проверке контрагентов и конструктору документов.

Цифровая платформа МСП.РФ создана «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития России в 2022 г. и функционирует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На сегодняшний день на ней малому и среднему бизнесу доступно свыше 35 сервисов и более 1,6 тыс. мер поддержки.