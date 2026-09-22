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«1С» и «Райтек» создают совместное предприятие для развития цифровых технологий управления производством

Фирма «» и «Райтек» создают совместное предприятие, чтобы помогать российским промышленным предприятиям повышать производительность труда, эффективность производства и технологическую устойчивость за счет современных ERP-, PLM-, MES- и APS-решений. Об этом CNews сообщили представители «».

Сегодня промышленность все чаще требует комплексного подхода к цифровизации. Конкурентные преимущества получают предприятия, где проектирование, производственное планирование, управление исполнением, контроль качества и аналитика работают как единая система. Именно на развитие таких решений будет направлена деятельность совместного предприятия.

Цель совместного предприятия — объединить возможности платформы «1С», методологию и партнерскую экосистему с практической экспертизой «Райтек» в проектах автоматизации управления промышленными предприятиями. Такое объединение компетенций позволит создавать комплексные цифровые решения, охватывающие ключевые процессы современного производства.

«Райтек» исторически вырос на проектах «1С» в производстве. Для компании промышленность — это не просто рыночный сегмент, а основа специализации и профессиональной идентичности.

Стороны убеждены, что ценность цифровых технологий определяется не количеством внедренных систем, а тем, насколько они помогают производству работать быстрее, точнее и эффективнее. Поэтому совместное предприятие будет развивать не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения, позволяющие предприятиям лучше планировать производство, эффективнее использовать оборудование и ресурсы, управлять качеством продукции, принимать более обоснованные управленческие решения и последовательно повышать эффективность производственных процессов.

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«Райтек» сохранит промышленный фокус, экспертизу и продолжит укреплять отношения с заказчиками. Новый формат партнерства открывает дополнительные возможности для развития программных продуктов, отраслевой методологии, инженерных компетенций и реализации более масштабных проектов цифровизации промышленности.

Объединяя технологические возможности «1С» и практический опыт «Райтек», стороны рассчитывают ускорить развитие современных российских решений для управления производством, расширить возможности промышленных предприятий по цифровизации ключевых процессов и внести вклад в повышение эффективности отечественной промышленности.

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