«Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг компании «Цифровые привычки» на уровне ruА-, прогноз «стабильный»

Агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ГК «Цифровые привычки» на уровне ruА-, прогноз «стабильный». В основе оценки агентства лежат комфортный уровень ликвидности, высокая рентабельность бизнеса и низкий уровень долговой нагрузки. Агентство также отмечает эффективную систему принятия оперативных и стратегических решений, развитый риск-менеджмент и информационную открытость компании. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Цифровые привычки».

«Получение кредитного рейтинга инвестиционного уровня не только укрепляет доверие со стороны наших текущих акционеров и инвесторов, но и открывает нам доступ к более широкому спектру инструментов долгового рынка. Это важный шаг в рамках подготовки к выходу на публичный рынок капитала. Такая оценка со стороны агентства стала закономерным итогом нашей работы по модернизации системы управления и повышению информационной открытости. Для нас это объективное подтверждение финансовой устойчивости, высокой операционной эффективности и прозрачности наших бизнес-процессов. Мы продолжаем последовательно трансформировать группу в публичную компанию, придерживаясь самых высоких стандартов корпоративного управления», – отметил генеральный директор группы компаний «Цифровые привычки» Александр Елизарьев.

Группа компаний «Цифровые привычки» работает в двух ключевых направлениях – разработка и внедрение собственных ИТ-решений и заказная разработка, при этом занимает относительно небольшую долю рынка с кратным потенциалом роста, обладает высокой продуктовой диверсификацией, подчеркивает «Эксперт РА».

Эксперты агентства выделили ключевую особенность бизнес-модели: комплексный характер предложения. Продажа ИТ-решений неразрывно связана с дополнительной разработкой с целью адаптации под бизнес-требования заказчика и технической поддержкой.

Несмотря на то, что агентство отмечает концентрацию на ключевом заказчике (Сбербанк), риски концентрации на поставщике отсутствуют. Подход к хранению данных характеризуется как комплексный, с высокой степенью надежности.

Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», рентабельность по EBITDA за весь период наблюдения превышает бенчмарки агентства для максимальной оценки. В прогнозных периодах ожидается увеличение выручки и EBITDA с учетом влияния интегрированных в контур группы компаний. Агентство ожидает сохранения высоких показателей рентабельности в будущем.

Агентство оценивает уровень долговой нагрузки группы как низкий. По расчетам агентства, отношение долга на 31 декабря 2025 г. к показателю EBITDA за отчетный период менее 1х. Аналитики «Эксперт РА» указывают, что коэффициент покрытия процентных расходов показателем EBITDA на отчетную дату превысил 5,6х, что соответствует максимальной оценке по бенчмаркам.

Компания планирует выпуск облигационного займа, который будет направлен на M&A, однако несмотря на прогнозный рост объема долгового портфеля, ожидается поддержание комфортного уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.

Прогнозная ликвидность также оценивается агентством на комфортном уровне: операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты с учетом денежных средств на балансе и открытых кредитных линий достаточен для покрытия потребностей группы в погашении и обслуживании обязательств. Агентство не ожидает возникновения пиковых погашений обязательств в течение года.

Агентство позитивно оценивает наличие в компании совета директоров, включающего в себя независимых членов.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.