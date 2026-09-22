Названы профессии, работники которых больше всего боятся увольнений из-за появления ИИ

Сотрудники рекламной и маркетинговой сфер чаще других россиян опасаются, что развитие искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест. Об этом CNews сообщил представитель компании PR Dev., которая провела исследования среди 1,5 тыс. работающих россиян.

О возможном влиянии искусственного интеллекта на занятость заявили 57% специалистов по маркетингу и рекламе. Среди представителей сферы создания контента, включая копирайтеров, редакторов и SMM-специалистов, таких опасений придерживаются 54% опрошенных. У дизайнеров показатель составил 49%, у ИТ-специалистов — 43%, у бухгалтеров и финансовых специалистов — 39%.

При этом большинство респондентов связывают риски прежде всего с изменением рабочих процессов. 46% считают, что в ближайшие несколько лет ИИ существенно повлияет на содержание их работы, еще 31% ожидают автоматизации отдельных задач. Полной замены человека на рабочем месте опасаются 18% участников исследования.

По словам гендиректора PR Dev. Аллы Аксеновой, сотрудники быстрее всего замечают изменения там, где ИИ уже сегодня способен выполнять значительную часть рутинных операций. Особенно это заметно в работе с текстами, визуальным контентом и большими объемами информации. При этом профессиональная ценность специалиста определяется и другими компетенциями — умением понимать контекст, принимать решения, выстраивать коммуникацию и отвечать за результат.

По данным исследования, 61% россиян считает, что умение работать с ИИ повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Еще 23% планируют пройти соответствующее обучение в ближайший год, и только 8% опрошенных рассматривают полную смену профессии как способ адаптации к технологическим изменениям. «Несмотря на опасение одной части аудитории, мы видим, что ИИ постепенно становится обычным рабочим инструментом.

«Специалисту важно научиться использовать его возможности и одновременно сохранять контроль над результатом. В этом случае технология становится частью профессионального развития», — сказала Аксенова.