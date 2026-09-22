Пострадавшие от атак на склады маркетплейса Wildberries предприниматели могут получить льготный кредит в Сбербанке

Сбербанк начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тыс. руб. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Важно, что появляются новые возможности для селлеров. «Сбер» начал внедрять меры поддержки с первого же дня, когда возникла в этом необходимость. Сейчас, на фоне расширения государственной программы льготного кредитования, мы усиливаем наши совместные возможности и предлагаем комплексное решение: от льготного финансирования и реструктуризации кредитов до юридического сопровождения, и оптимизации РКО. Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов "под ключ"».

Оформить льготный кредит можно на сайте банка или через онлайн-банк «СберБизнес».