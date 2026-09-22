Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в экономику города 70 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», выпускающие инновационные лекарственные препараты, в первом полугодии 2026 г. инвестировали в экономику города свыше 5,8 млрд руб. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице формируется современный фармацевтический кластер. Центром развития отрасли является ОЭЗ “Технополис Москва”, где уже производят широкий перечень инновационных лекарственных препаратов для борьбы с онкологическими, кардиологическими, эндокринными, аутоиммунными и другими заболеваниями. В январе-июне 2026 г. 15 предприятий-резидентов инвестировали более 5,8 млрд руб. За все время работы фармацевтические компании, локализовавшие свои мощности в столичной ОЭЗ, вложили в экономику города 70 млрд руб.», — сказал Максим Ликсутов.

Лидером по объему инвестиций в первом полугодии 2026 г. стала фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке биоаналогов и инновационных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. В портфеле компании уже находятся семь препаратов, еще два — проходят клинические исследования. Инвестиции предприятия превысили 2,5 млрд руб. Еще один производитель, который будет выпускать препараты из плазмы крови, инвестировал 1 млрд руб.

Более 900 млн руб. вложил резидент, выпускающий лекарственные препараты, линейка которых насчитывает 100 международных непатентованных наименований. Они применяются для лечения болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной и дыхательной систем, а также для борьбы с микробами, нормализации кроветворения и других заболеваний.

Сегодня на территории ОЭЗ «Технополис Москва» формируется крупнейший в России фармацевтический кластер. Сейчас на его площадках ведется строительство еще двух высокотехнологичных предприятий. Их осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в особую экономическую зону. В биотехнологическом комплексе «Артселленс» будут производить препараты на основе моноклональных антител, РНК- и клеточных технологий, включая уникальные разработки со стволовыми клетками. В новом корпусе завода «Велфарм-М» организуют полный цикл производства препаратов для лечения онкологических, гормональных и аутоиммунных заболеваний.