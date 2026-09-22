В России за год спрос на мобильных сотрудников вырос на 62%, компаниям нужны более 700 тыс. работников, готовых работать в разъездах

По данным аналитиков1 hh.ru, с начала 2026 г. количество вакансий с разъездным форматом работы выросло на 53%: с 76,9 тыс. в январе до 117,8 тыс. в августе. Если сравнивать период с января по август год к году, рост оказался еще заметнее — на 62%: с 465,9 тыс. вакансий в 2025 г. до 756,3 тыс. в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Больше всего вакансий с форматом работы, предполагающим регулярные служебные поездки, в 2026 г. российские работодатели размещали в транспортной сфере — 348,4 тыс. В топ-5 также входят — домашний и обслуживающий персонал (335,7 тыс.), рабочие профессии (258,9 тыс.), административный персонал (165,5 тыс.) и сфера продаж (140,8 тыс.).

Спрос на сотрудников, готовых к частым перемещениям в течение рабочего дня, растет как в отраслях, традиционно связанных с нахождением в дороге, — например, в транспортной сфере (+114% за год) — так и в других направлениях: среди административного (+189% новых вакансий) и обслуживающего персонала (+114%), работников медицины и фармацевтики (+84%) и в сфере добычи сырья (+79%).

«В 2026 г. медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с разъездным форматом работы достигла 131,9 тыс. руб. — на 47% больше, чем при занятости, предполагающей нахождение на территории компании (90 тыс. руб. в медиане). Таким образом, готовность к частым служебным поездкам становится отдельным преимуществом на рынке труда, позволяет соискателям расширить выбор вакансий и претендовать в среднем на дополнительные 41,9 тыс. рублей в месяц», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всего в 2026 г. вакансии с разъездным форматом работы размещали для водителей — 170,4 тыс., курьеров — 159,2 тыс., менеджеров по продажам — 67,6 тыс., торговых представителей — 42,4 тыс. и мерчандайзеров — 29,7 тыс.

При этом наиболее заметно за год выросло количество вакансий, подразумевающих частные поездки, для фармацевтов и провизоров (рост в шесть раз), научных специалистов (рост в 3,3 раза), курьеров и (рост в три раза), а также автомойщиков (рост в два раза).