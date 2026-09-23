70% ИТ-специалистов закрывают задачи в два раза быстрее благодаря ИИ и не бояться сокращений — исследование SkillStaff

Платформа гибкой занятости SkillStaff провела исследование отношения ИТ-специалистов разных специализаций к использованию искусственного интеллекта в работе и его влиянию на рынок труда. Исследование показало, что большинство ИТ-специалистов уже встроили нейросети в рабочие процессы, при этом не считая их непосредственной угрозой своей профессии. Однако каждый пятый опасается, что из-за ИИ новичкам будет сложнее найти первую работу. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Опрос проведен при помощи сервиса «Анкетолог» в сентябре 2026 г., в опросе приняли участие более 1000 ИТ-специалистов.

Опытные специалисты видят главный риск для новичков

Согласно исследованию SkillStaff, 74% специалистов используют ИИ ежедневно или несколько раз в неделю. При этом большинство респондентов не считают его непосредственной угрозой собственной занятости. 44% спокойно относятся к развитию технологий и считают, что нейросети возьмут на себя рутинные задачи, освободив им больше времени для интересной и креативной работы; 23% не опасаются за свою востребованность, поскольку считают, что с ИИ работают эффективнее; 17% пока не видят существенной угрозы из-за ошибок нейросетей и необходимости человеческого контроля. Страх сокращений из-за ИИ отметили лишь 18% опрошенных.

При этом заметная часть специалистов связывает потенциальные риски не со своей собственной востребованностью, а с входом в профессию: 20% считают, что новичкам может стать значительно сложнее получить первую работу.**

По мере роста опыта специалисты не столько начинают сильнее бояться ИИ, сколько лучше видят, что именно он меняет в профессии. Если джуны чаще прочих воспринимают нейросети как инструмент повышения собственной эффективности (35%), то среди мидлов и сеньоров почти половина считает главным эффектом ИИ автоматизацию рутины (46% и 47%). При этом именно мидлы чаще других — 23% — опасаются не за себя, а за новичков, которым может стать сложнее получить первые профессиональные задачи.

ИИ ускоряет работу, но не понимает контекст

70% опрошенных отмечают, что с ИИ стали закрывать рабочие задачи быстрее: 28% оценивают прирост скорости в 1,5–2 раза, еще 43% — примерно на 20–30%. Чаще всего нейросети используют для подготовки документов, писем и переводов (55%) и автоматизации рутинных операций: скриптов, парсинга и структурирования данных (35%).

При этом набор задач зависит от специализации. Среди дизайнеров и продакт-менеджеров 71% применяют его для подготовки текстов и документации, 31% — для автоматизации рутинных задач, 30% — для аналитики и 29% — для подготовки ТЗ.

Среди разработчиков и других технических специалистов 25% используют ИИ для написания кода, 29% — для поиска багов, создания автотестов и анализа логов. Еще 52% обращаются к нейросетям для подготовки текстов и документов.

Главное ограничение ИИ, по мнению самих специалистов, — работа с контекстом: нейросеть не учитывает сложную бизнес-логику и не видит картину целиком.

Специалисты осваивают ИИ самостоятельно

Распространение ИИ происходит быстрее, чем формируются корпоративные правила его использования. Только 30% ИТ-специалистов говорят, что в их компаниях есть четкие гайдлайны и перечень разрешенных инструментов. У 26% действуют запреты на отдельные ИИ-сервисы, а еще 27% вообще не знают, существует ли в компании официальная политика.

При этом больше половины специалистов (52%) осваивают новые ИИ-инструменты непосредственно в процессе работы — пробуют новые сценарии и промпты на текущих задачах. Еще 17% занимаются самообразованием, а профильные курсы, вебинары и воркшопы используют 13%.

Готовность инвестировать в инструменты довольно высока. Почти две трети специалистов (65%) готовы ежемесячно тратить на такие инструменты собственные деньги, причем 32% готовы выделять на это 1500 рублей в месяц и более. 18% пользуются инструментами, которые оплачивает работодатель. 17% респондентов не готовы тратиться и используют только бесплатные версии.

«Мы видим, что половина специалистов учится прямо на рабочих задачах — без отдельного курса, методички или длинного внедрения сверху. Для рынка труда это подчеркивает, что способность быстро, на ходу, осваивать новые инструменты стала важной частью профессиональной компетенции. Здесь может помочь гибкая проектная занятость — она дает возможность собирать опыт в процессе самой работы», — сказала Анна Королева, HRD SkillStaff.

**Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.