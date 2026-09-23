CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: средние зарплатные предложения на вахте для студентов и молодых специалистов выросли до 213542 рублей

Работодатели все чаще открывают вахтовые позиции для студентов и молодых специалистов, и зарплатные предложения на них растут. По данным «Авито Работы», за январь–август 2026 г. средние зарплатные предложения на вахтовых позициях, доступных в том числе кандидатам без опыта, выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 213542 руб. за вахту.

Лидером по уровню зарплатных предложений стали бетонщики — им работодатели в среднем предлагают 255000 руб. за вахту. Эти специалисты укладывают бетонные смеси в опалубку, устраивают фундаменты, стены и перекрытия. Бетонщики востребованы на крупных строительных объектах — от жилых комплексов до промышленных и инфраструктурных проектов, где работы ведутся вахтовым методом.

На втором месте по уровню дохода — монтажники, которым также предлагают в среднем 255000 руб. за вахту. Они собирают и устанавливают конструкции, оборудование и инженерные системы на промышленных и строительных объектах. Вахтовый формат позволяет привлекать таких специалистов на удаленные площадки, где реализуются крупные инфраструктурные и добывающие проекты.

Замыкают тройку лидеров сварщики: среднее зарплатное предложение для них составило 242500 руб. за вахту. Эти специалисты соединяют металлические конструкции и детали с помощью сварки — от качества их работы зависит надежность трубопроводов, металлоконструкций и промышленного оборудования.

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы
Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы Цифровизация

Важно учитывать, что средние зарплатные предложения рассчитаны на основе зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях. Для расчета усредняются значения нижней и верхней границ вилок. Показатель может отличаться от фактического дохода специалиста с учётом премий, бонусов и других выплат, а также формата вахты (15/15, 30/30, 45/45 и другие).

«Вахтовый формат становится для молодежи все более привлекательным: он дает возможность быстро получить практический опыт и высокий доход, а работодатели все чаще готовы брать кандидатов без опыта и обучать их прямо на объекте. Стоит отметить, что также выросла и соискательская активность среди молодежи на вахтовые позиции. Чаще всего молодые кандидаты рассматривали позиции сварщиков (+94%), упаковщиков (+81%) и бетонщиков (+73%). Вахта воспринимается молодыми специалистами не как временный заработок, а как понятный старт карьеры в промышленности и строительстве», — сказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Сбербанк добавил дополнительные 16 миллиардов в капитал владельца микроэлектронного холдинга «Элемент»

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Государство забирает себе производителя раций из-за махинаций с госконтрактом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще