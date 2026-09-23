«Базис» продлила партнерство с робототехнической командой «Атом»

Компания «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), продлила сотрудничество с московской робототехнической командой «Атом». Компания второй год выступает ее титульным спонсором и помогает развивать проект. За время партнерства «Атом» завершил создание робота нового поколения «Атом 2.0» и провел его первые испытания.

Сотрудничество с «Атомом» позволит повысить узнаваемость «Базиса» и укрепить его образ как бренда, связанного с инженерной культурой, инновациями, лидерством и ориентацией на результат — качествами, которые определяют соревновательную робототехнику. Закрепить эти ассоциации поможет присутствие айдентики «Базиса» в оформлении команды и робота на всех этапах чемпионата. Команда продолжит рассказывать о сотрудничестве и подготовке к соревнованиям в социальных сетях и медиа. Кроме того, в новом сезоне «Атом» будет продвигать бренд «Базиса» в качестве амбассадора.

Спонсорскую поддержку «Базиса» инженеры направили на проектирование нового робота «Атом 2.0», работа над которым заняла более года. Стальные бронепластины заменили конструкционными алюминиевыми панелями, изготовленными с помощью пятиосевой обработки, что позволило оптимизировать вес и габариты корпуса. В ходовой части применили тандемную схему: два двигателя на каждом колесе работают через общий редуктор. Команда также повысила эффективность привода оружейного модуля, сократив механические потери, и установила в энергосистеме коммутаторы собственной разработки и новые батареи.

Поддержка инженерной культуры входит в число приоритетных направлений социальной ответственности «Базиса». Компания также развивает образовательную программу «DevOps-инженер с нуля», которая охватывает 32 вуза-партнера. Среди них РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н. Э. Баумана, УрФУ и МГТУ «Станкин» — лидеры по числу подготовленных студентов. В 2025 г. совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана «Базис» открыл специализированный центр подготовки ИТ-специалистов.

«Наше участие в развитии инженерного сообщества не ограничивается разработкой и продвижением собственных продуктов. Важно, чтобы у талантливых специалистов была возможность реализовывать свои идеи, браться за сложные задачи и наращивать экспертизу. Поэтому мы рады продолжать сотрудничество с “Атомом”: команда объединяет сильных инженеров и своим примером помогает большему числу людей увидеть современную российскую инженерию в действии», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«В робототехнике окончательный ответ всегда дает практика: на арене сразу становится понятно, насколько точны расчеты и надежна конструкция. Подготовка к “Битве роботов” идет весь сезон. На этом этапе для нас особенно важна вовлеченность “Базиса”: по рабочим вопросам мы всегда можем обратиться к партнеру, не отвлекаясь от разработки робота. На грядущих соревнованиях мы планируем как минимум войти в тройку сильнейших, но бороться будем за победу», — сказал Максим Зенкин, капитан команды «Атом».