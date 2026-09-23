Четыре из 10 компаний сталкивались со случаями «тихого увольнения»

Сегодня с «тихим увольнением», когда работники выполняют только обязанности, предусмотренные трудовым договором, сталкивались уже 37% работодателей. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2026 г. «тихое увольнение» стало заметнее: о случаях, когда сотрудники ограничиваются обязанностями из трудового договора и не берут на себя ничего сверх этого, сообщили 37% компаний (год назад — 29%). Каждый второй работодатель (51%) указал, что не сталкивался с таким поведением, а 12% затруднились ответить.

Реакция организаций на «тихое увольнение» чаще всего остается конструктивной: 71% пытаются поговорить с сотрудником и понять причины. 32% компаний в подобной ситуации более четко прописывают должностные обязанности (в 2025 г. — 24%). Предложить более интересные задачи или другую позицию готовы 29% работодателей (год назад — 35%). Каждая четвертая компания (24%) прекращает выплачивать премии и бонусы, 14% прибегают к увольнению или сокращению, 4% отменяют оплату обучения.

С точки зрения экономически активных россиян, две главные причины «тихого увольнения» — эмоциональное истощение и отсутствие карьерных перспектив. На усталость, выгорание и ощущение «все надоело» указали 58% опрошенных (в 2025 г. — 53%), на неясную картину карьерного роста — 54% (год назад — 50%).

16% респондентов считают, что сотрудники, отказываясь от сверхурочных и посещения совещаний, намекают на повышение зарплаты или премию. 9% винят руководство и плохо выстроенные бизнес-процессы. 8% участников опроса полагают, что работники уверены в быстром получении нового офера. 5% говорят, что причиной может быть вторая работа.

Женщины чаще мужчин объясняют такое поведение выгоранием (63 и 53% соответственно). Молодежь до 35 лет называет усталость (65%) и отсутствие перспектив (61%) заметно чаще чем те, кто старше (52—56% и 49—51%).

Опрошенные с высшим образованием немного чаще указывают на выгорание в качестве главной причины «тихого увольнения» (58% против 53% у имеющих среднее профессиональное образование). Чем выше доход, тем реже респонденты отмечают усталость как основной повод для подобного поведения: среди респондентов с зарплатой до 100 тыс. руб. такого мнения придерживаются 62%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. — только 52%. При этом россияне, получающие больше 100 тысяч рублей, за «тихим увольнением» заметно чаще видят плохо выстроенные рабочие процессы (11—12%), чем те, кто зарабатывает меньше (6%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 187

Время проведения: 10 августа — 15 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.