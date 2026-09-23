Исследование VK WorkSpace и Hi-Tech Mail: бизнесу от ИИ нужны практические сценарии, сотрудникам — помощь с рутиной

Эксперты VK WorkSpace и Hi-Tech Mail представили результаты двух исследований о работе в цифровой среде и использовании ИИ. 23% представителей МСБ уже пробуют или внедряют искусственный интеллект, а главным условием его дальнейшего распространения становится понятная польза для бизнеса. Сотрудники чаще всего готовы поручать ИИ итоги встреч, контроль задач, аналитику и поиск информации, но только 9% готовы доверить ему самостоятельные решения. Об этом CNews сообщили представители VK.

В опросе представителей малого и среднего бизнеса приняли участие более 1000 владельцев компаний и ИП, руководителей и специалистов, отвечающих за ИТ, из компаний численностью до 500 сотрудников. Во втором, посвященном командной работе, участвовали более 3000 работающих респондентов. Опросы проходили с августа по сентябрь 2026 г.

Простота становится главным требованием к рабочей среде

Самый популярный критерий выбора корпоративных сервисов — простота использования, чтобы сотрудники могли разобраться без дополнительного обучения: так ответили 50% представителей МСБ. В пятерку самых часто упоминаемых факторов также вошла возможность работать с телефона и в поездках (ее назвали 43%), объединение разных инструментов в одном решении (37%), цена и прозрачные условия (33%), качество поддержки — 32%. При этом только 34% респондентов сообщили, что все сервисы для работы в их компании уже собраны в одном пространстве, а 54% используют два и более сервиса.

ИИ востребован прежде всего в повседневных рабочих сценариях

Почти четверть представителей МСБ — 23% — уже пробуют или внедряют ИИ в рабочие процессы. Среди функций, которые бизнес считает полезными, лидируют помощь с задачами и планированием — 28%, подготовка черновиков писем и сообщений — 27%, перевод — 25%, защита от спама и фишинга — 24% и поиск по переписке и файлам обычными словами — 22%.

Для внедрения ИИ бизнесу важно видеть его практическую ценность. 38% респондентов назвали главным препятствием для внедрения отсутствие понятной им пользы. Нехватку времени и людей отметили 17%, опасения за безопасность — 9%, отсутствие подходящего инструмента — 8%, а стоимость только 4%.

Сотрудникам важны понятные процессы и сохранение рабочего контекста

Второе исследование показало, что главным условием эффективной командной работы сотрудники считают ясное распределение ответственности. 45% работающих респондентов отметили, что им важно понимать, кто за что отвечает. 33% ценят фиксацию договоренностей, 32% — возможность оставаться на связи без постоянных отвлечений, 31% — хранение всей рабочей информации в одном месте.

Участники опроса также поделились, с какими сложностями они сталкиваются в командной работе. 37% сталкиваются с ситуациями, когда непонятно, кто за что отвечает. У 25% информация распределена между разными чатами и сервисами, у 24% теряются незафиксированные договоренности. 23% называют проблемой большое количество встреч, 21% — долгое ожидание ответа, 19% — потерю контекста при передаче задачи.

Рабочая информация при этом чаще всего остается в переписке — так ответили 36% респондентов. Общие документы и заметки используют 25%, почту — 24%. Свыше четверти респондентов (27%) признались, что значительную часть информации в основном держат «в голове».

Сотрудники готовы передавать ИИ рутину, сохраняя контроль над решениями

В рамках командной работы ИИ чаще всего готовы поручить подготовку итогов встреч, протоколов и конспектов — такой вариант выбрали 31% работающих респондентов. 28% готовы делегировать контроль задач и сроков, 27% — аналитику и подготовку сводок, 25% — поиск информации, 24% — работу с текстами.

Только 9% опрошенных готовы доверить ИИ самостоятельное принятие даже несложных решений без участия человека. Еще 11% предпочли бы вообще не передавать ИИ рабочие задачи.

«Компаниям и сотрудникам важно, чтобы технологии упрощали повседневную работу: помогали быстрее находить информацию, сохранять контекст и договоренности, меньше переключаться между инструментами и снимать рутинные задачи. То же относится к ИИ — его ценность становится понятной, когда он встроен в конкретный рабочий сценарий и дает измеримый результат. Поэтому мы развиваем VK WorkSpace как единую цифровую среду, в которой продвинутые технологии делают работу с проще и эффективнее», — сказал Петр Щеглов, руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech.