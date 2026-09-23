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МГТУ им. Н.Э. Баумана и Security Vision готовят экспертов в области информационной безопасности

«Баумантех» (структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана) и компания Security Vision продолжают развивать совместную программу дополнительного профессионального образования «Управление информационной безопасностью в органе (организации)». На данный момент проводится обучение для девятого потока слушателей, к которому еще можно присоединиться до 2 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Совместный образовательный проект объединяет академическую базу одного из ведущих технических университетов России и практическую экспертизу Security Vision – отечественного разработчика решений в области информационной безопасности. Компания выступает генеральным партнером программы и участвует в формировании практической составляющей обучения, позволяя дополнять фундаментальные знания актуальными отраслевыми кейсами и практиками российского рынка.

Программа курса соответствует требованиям указа Президента России от 01.05.2022 г. № 250 и постановления Правительства России от 15.07.2022 г. № 1272. Она ориентирована на руководителей и специалистов, работающих в области информационной безопасности (ИБ), и охватывает весь спектр их профессиональных задач.

К созданию образовательного контента привлечены более 100 спикеров, включая представителей регулирующих органов и ведущих экспертов отрасли. Обучение построено по модульному принципу и сочетает видеолекции, вебинары и практические задания. Программа доступна в форматах продолжительностью 360 и 512 часов, включая расширенную версию. По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке МГТУ им. Н.Э. Баумана, который традиционно вручается в торжественной обстановке в стенах университета.

Особую ценность данного курса представляют очные встречи в формате бизнес-интенсива для участников из разных регионов России. Они создают пространство для профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов информационной безопасности. МГТУ им. Н.Э. Баумана при этом становится межрегиональной площадкой, объединяющей специалистов отрасли. Бизнес-интенсив проводит действующий вице-президент по информационной безопасности (CISO) ПАО «ВымпелКом» («Билайн») Алексей Волков. Принять участие в интенсиве также могут слушатели курса повышения квалификации «Стратегический менеджмент ИБ», который состоится с 16 по 20 ноября 2026 г.

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