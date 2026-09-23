«РТС-тендер»: объем госзакупок систем ГЛОНАСС за пять лет вырос почти вдвое

Законодательное закрепление системы спутниковой навигации ГЛОНАСС в России началось в 2008 г., когда было принято постановление Правительства России от 25.08.2008 №641. Постепенно навигация становилась обязательной для разных видов транспорта: пассажирские перевозки, опасные грузы и др. Таким образом, приобретение и установка устройств передачи данных о местонахождении стали неотъемлемой частью госзакупок. Эксперты «РТС-тендер» (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) посчитали, что за последние пять лет объем госзакупок систем навигации вырос почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители «РТС-тендер».

Всего в 2025 г. по 44-ФЗ и 223-ФЗ проведено около 360 тендеров на поставку аппаратуры для работы в системе ГЛОНАСС и ГЛОНАСС / GPS (ОКПД2 26.51.20.121), по итогам которых заключены договоры на 1,3 млрд руб. Пять лет назад, в 2021 г., государство приобрело систем навигации примерно на 750 млн руб.

Закупка систем навигации волнообразна, а спрос базируется на двух факторах, отмечают эксперты «РТС-тендер». Первый – большие закупки транспорта/техники и оборудования, на которые надо устанавливать систему навигации. Такие закупки могут проводиться раз в несколько лет, например, обновление парка городского транспорта. Второй – законодательные изменения, расширение сфер применения ГЛОНАСС или новые требования. Это во многом объясняет динамику закупок оборудования. Скажем, в 2022 г. его закупили на 440 млн руб,, в 2023 г. – на 560 млн, в 2024 г. был пик закупок – около 1,7 млрд руб.

Волнообразность закупок подтверждают и полугодовые данные. Пик закупок пришелся на первую половину 2024 г.: 206 тендеров и сумма заключенных договоров в 1,3 млрд руб. При этом за аналогичный период 2022 г. объем закупок составил 154 млн руб., в 2023 г. – 393 млн, а в 2025 – 298 млн руб. В январе-июне 2026 г. (на 29 июня) заказчики провели около 140 тендеров на поставку систем ГЛОНАСС и заключили договоры на 172 млн руб.

А вот закупки в разрезе вторых кварталов уже демонстрируют позитивную динамику. В апреле-июне 2025 г. объем закупок составил 113 млн руб., в 2026 г. – 122 млн.

Основу спроса ожидаемо составляет Москва, т.к. здесь чаще и масштабнее происходит обновление пассажирского транспорта и закупка спецтехники, на которую устанавливают системы навигации. В 2025 г. на столичных заказчиков пришлось около 63% всех закупок (в денежном выражении). Эта доля сохраняется и в первой половине 2026 г.. Зачастую крупные корпорации, базирующиеся в столице, закупают аппаратуру для региональных подразделений. В целом по стране картина разнородная, она может меняться в зависимости от объема поставок техники. В топ-5 могут попасть и крупные промышленные, и менее экономически развитые регионы. Спектр заказчиков также достаточно широк, в их числе – автотранспортные предприятия и компании транспортной отрасли, промышленные, энергетические, строительные организации, технопарки, предприятия лесной отрасли, лесопожарные центры и др.

Статистика последних лет показывает, что динамику может обеспечить реализация нескольких крупных проектов и, соответственно, закупки ГЛОНАСС под них. Так, в 2025 г. две крупнейшие закупки – поставка аппаратуры навигации с интегрированной SIM-картой и поставка устройств вызова экстренных служб (УВЭОС) составили в сумме более 700 млн рублей. А в 2026 г. крупнейшим договором пока является поставка навигационного оборудования с функцией тревожной сигнализации (более 80 млн рублей). Тем не менее, общий тренд на расширение рынка четко прослеживается. Особенно это заметно в секторе 223-ФЗ – у госкомпаний, управляющих автомобильным, водным, авиатранспортом и другой техникой. За пять лет они увеличили закупки систем навигации в 3,5 раза: с 350 млн руб. в 2021 г. до 1,23 млрд по итогам 2025 г. Учитывая это, в 2026-2027 гг. общий объем госзакупок аппаратуры для ГЛОНАСС может превысить предыдущий пик и приблизиться к 2 млрд руб.