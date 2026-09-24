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Loginet: фокус бизнеса смещается от настройки ЭТрН к унификации сложных сценариев перевозок

Через три недели после перехода на обязательные электронные транспортные накладные участники рынка сталкиваются уже не столько с базовой настройкой обмена, сколько с трудностями при более сложных сценариях перевозок. По наблюдениям экспертов логистической ИТ-платформы Loginet, часть вопросов связана с полнотой данных в документах и расхождениями между предварительными и фактическими сведениями о перевозке. Об этом CNews сообщил представитель Loginet.

Одна из проблем — работа с электронными заказами-заявками и поручениями экспедитору. При подготовке перевозки часть параметров груза еще неизвестна и уточняется непосредственно при погрузке. В результате сведения в предварительных документах могут отличаться от данных в электронной транспортной накладной. Для бизнеса это создает дополнительные вопросы о том, какие данные необходимо корректировать и в каких случаях расхождения становятся существенными.

«Предварительные документы оформляются до начала фактической перевозки, в связи с чем часть сведений в них может быть расчетной и впоследствии уточняться. Например, параметры груза могут измениться после погрузки или взвешивания. Само по себе такое уточнение не является проблемой. Важно, чтобы речь шла именно о корректировке предварительных данных, а не о существенном расхождении в параметрах груза», — отметил Алексей Шаров, руководитель функциональных проектов логистической ИТ-платформы Loginet.

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Еще одна зона, требующая доработки, — адресные и другие справочные данные. Компании вынуждены адаптировать свои справочники данных под требования электронных документов, поскольку часть информации, которая раньше не использовалась в перевозочных документах, теперь обязательна для заполнения.

По мнению экспертов Loginet, по мере накопления практики фокус рынка будет смещаться от самого факта перехода на ЭТрН к унификации сценариев и данных. Чем больше нестандартных перевозок проходит в электронном формате, тем важнее становится единая логика работы с предварительными документами, фактическими параметрами груза и дополнительными сведениями.

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