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НМГ заключила эксклюзивное соглашение с компанией Russian Code

«Национальная Медиа Группа» объявила о подписании эксклюзивного соглашения с продюсерской компанией Russian Code. В рамках партнерства в течение трех лет, начиная с 2027 г., Russian Code, ее продюсеры и сценаристы будут работать эксклюзивно для НМГ — телеканала СТС и онлайн-кинотеатр Wink — над созданием комедийных сериалов, за исключением отдельных текущих проектов.

Сотрудничество НМГ и Russian Code направлено на дальнейшее развитие производства востребованного отечественного контента и укрепление позиций комедийного жанра в телевизионном и онлайн-сегментах. В рамках эксклюзивного партнерства стороны планируют совместно развивать новые сериальные проекты для широкой аудитории, используя возможности двух платформ — телеканала СТС и онлайн-кинотеатра Wink.

Russian Code — известная российская продюсерская компания, специализирующаяся на создании проектов в жанрах комедии, мелодрамы и драмы. Среди наиболее заметных проектов продюсерской команды — сериалы «Реальные пацаны», «Физрук», «Ольга», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Праздники», «Батя», «Камбэк» и другие проекты, хорошо знакомые российской аудитории.

Особое место в сотрудничестве Russian Code и НМГ занимают длительные партнерские отношения со СТС. В настоящее время команды СТС и Russian Code работают над новыми сезонами комедийных сериалов «Вечерняя школа», «Мистер Ноготь», «Трёшка» и «Гудовы». Премьеры новых сезонов этих проектов запланированы на новый телесезон.

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Эксклюзивное соглашение открывает новый этап сотрудничества НМГ и Russian Code и позволит сторонам сосредоточиться на совместной разработке и производстве комедийных сериалов для аудитории СТС и Wink. В сентябре 2026 г. уже были анонсированы съёмки комедийного сериала «Роддом», который выйдет на СТС и Wink. Партнерство рассчитано на создание новых историй и персонажей, развитие успешных франшиз и дальнейшее расширение линейки оригинального контента НМГ.

Светлана Баланова, генеральный директор «Национальной Медиа Группы», сказала: «Мы очень рады видеть в числе наших особенных партнеров таких талантливых создателей яркого и качественного контента. В сериалах Russian Code органично сочетаются самые разные форматы, запоминающиеся действующие лица и «цепляющие» сюжеты. Мы продолжаем развивать как собственное производство, так и партнерскую экосистему, объединяя возможности ведущих российских телеканалов, онлайн-кинотеатров и продюсерских компаний. Эксклюзивное сотрудничество с Russian Code станет частью этой стратегии и позволит сформировать дополнительный пул оригинальных комедийных проектов для телевизионной и цифровой аудитории».

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