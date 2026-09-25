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«Авито Подработка» и ПЭК: где чаще всего предлагают подработку исполнителям пенсионного возраста

Эксперты «Авито Подработки» и ПЭК провели исследование изменения рынка занятости для исполнителей пенсионного возраста. Так, по данным «Авито Подработки» за январь–август 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. сильнее всего выросло число предложений для исполнителей пенсионного возраста в сфере пищевой промышленности — на 55%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 7 176 руб. за смену. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Второе место по динамике заняла в сфера бытовых и персональных услуг (+33%), а среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 8 565 руб. за смену. Замыкает тройку лидеров сфера розничной и оптовой торговли: количество предложений увеличилось на 22%, среднее вознаграждение при этом составило 3 488 руб. за смену.

В разрезе федеральных округов наибольший рост числа предложений для исполнителей пенсионного возраста зафиксирован в Забайкальском крае — на 33% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение здесь составило 6 000 руб. за смену. На втором месте оказалась Курганская область: число предложений выросло на 22%, где среднее вознаграждение достигло 6 029 руб. за смену. Третью строчку заняла Костромская область — здесь количество предложений увеличилось на 19%, при этом среднее вознаграждение составило 5 830 руб. за смену.

Если отдельно смотреть на позиции, то лидером по динамике роста стали грузчики, там количество предложений увеличилось на 129%, а исполнители могли рассчитывать на вознаграждение в размере 4 489 руб. за смену. На втором месте расположилась вакансия мерчендайзера: количество предложений увеличилось на 103% год к году, а среднее вознаграждение за смену составило 3 516 руб. В тройку лидеров также вошли сборщики мебели — количество предложений выросло на 84%, где в среднем исполнителям предлагали 5 000 руб. за смену.

На четвертом месте оказались продавцы-консультанты: число предложений увеличилось на 75%, а среднее вознаграждение составило 8 000 руб. за смену. Замыкают топ-5 фасовщики — предложений для исполнителей пенсионного возраста стало на 70% больше, чем годом ранее (9 130 руб. за смену).

В транспортно-логистической отрасли больше всего сотрудников старше 45 лет среди механиков, слесарей и водителей грузовиков, добавили в ПЭК. Средний возраст работников, управляющих магистральными тягачами, в частности, по итогам первого полугодия 2026 г. уже достиг 55 лет, согласно данным ассоциации «АвтоГрузЭкс».

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Среди предложений для исполнителей старше 45 лет наибольший рост зафиксирован в Забайкальском крае — их количество увеличилось на 110%. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 6 012 руб. за смену. Вторую строчку заняла Амурская область, где число таких предложений выросло на 68%, а среднее вознаграждение достигло 6 009 руб. за смену. Третье место — у Сахалинской области: здесь динамика составила 63%, а среднее предлагаемое вознаграждение — 6 489 руб. за смену. В целом по России наибольший рост предложений для исполнителей старше 45 лет зафиксирован в гостиничном бизнесе и туризме — на 87%. Также заметно увеличилось количество предложений в сфере ремонта и отделки помещений (+60%) и пищевой промышленности (+50%).

«Гибкий формат подработки для исполнителей пенсионного возраста позволяет выбирать подходящие по продолжительности и характеру работы предложения и использовать профессиональный или жизненный опыт в новых форматах занятости. В среднем по России вознаграждение за смену для таких исполнителей в январе–августе 2026 года составило 6 058 руб., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает, что вместе с расширением выбора предложений растёт и размер вознаграждения за подработку», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

«Больше всего спрос на сотрудников транспортно-логистической отрасли вырос в сегменте водителей грузовиков. Для привлечения и удержания работников компании нередко предлагают им гибкий график, включая вахтовый метод работы, и повышают комфорт условий труда. Бизнес вводит денежные надбавки за качество работы, оплачивает смежные функции: погрузку/разгрузку, растентовку, отправляет суточные заранее и компенсирует водителям часы вынужденного простоя. Перевозчики, включая “Авто-ПЭК” обеспечивают полноценный межсменный отдых и по возможности формируют графики так, чтобы сотрудники могли чаще проводить время с семьей. Такой подход помогает укреплять репутацию компаний среди потенциальных работников», — сказала Оксана Федосеева, начальник отдела логистики «Авто-ПЭК».

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