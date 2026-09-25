Более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту через «Госуслуги»

За почти две недели на бесплатную программу «Искусственный интеллект в работе учителя» через «Госуслуги» подали уже 155 тыс. заявлений. Всего в этом году обучение смогут пройти 250 тыс. учителей. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Учителя смогут научиться использовать ИИ для создания мультимедийных учебных материалов, подготовки планов занятий, расшифровки конспектов.

Нейросети не заменяют учителя — они расширяют его возможности и помогают по-новому подать учебный материал.

В каких регионах больше всего заявок: Краснодарский край; Дагестан; Башкортостан; Санкт-Петербург; Ростовская область.

Присоединиться к программе могут учителя с любым уровнем подготовки — от новичков до опытных пользователей ИИ-инструментов.

Чтобы пройти курс, нужно подать заявление на «Госуслугах». Обучение проходит онлайн и длится 36 часов. После итогового тестирования педагоги, успешно завершившие курс, получат электронное удостоверение о повышении квалификации.

Обучение организуют Минцифры, Минпросвещения и Государственный университет просвещения. Содержание программы разработано «Яндексом».