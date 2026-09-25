«Диасофт» заняла второе место в рейтинге цифровых кредитных конвейеров для юрлиц CNewsMarket

Компания «Диасофт» заняла второе место в рейтинге «Цифровизация кредитования юридических лиц 2026» CNewsMarket, подтвердив лидерские позиции в области автоматизации корпоративного кредитования. Решение «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS) набрало 764 балла по итогам комплексной оценки функциональности, автоматизации процессов и информационной безопасности.

Эксперты CNewsMarket оценивали решения по нескольким десяткам параметров, охватывающих весь жизненный цикл кредитной сделки – от подачи и проверки заявки до принятия решения, оформления и сопровождения кредита. Такой подход позволяет рассмотреть не только отдельные функции системы, но и ее готовность поддерживать сквозной цифровой процесс корпоративного кредитования.

«Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS) получил высокие оценки за функциональные возможности: поддержку различных кредитных продуктов, гибкую настройку бизнес-процессов, ролевую и статусную модели, электронное кредитное досье, формирование документации, аналитику и мониторинг. Эти возможности позволяют банкам адаптировать кредитный процесс под собственные требования и масштабировать его по мере развития бизнеса.

По направлению автоматизации работы с заявками «Кредитный конвейер» (Digital Q.LOS) получил максимальные 150 баллов. Эксперты оценивали возможности создания и заполнения заявки, ее рассмотрения и согласования, анализа финансовой отчетности и рисков, а также принятия кредитного решения. В числе дополнительных критериев также учитывались применение искусственного интеллекта, рекомендательные механизмы, работа с отчетностью и автоматизация расчетов.

Также высокие оценки решение «Диасофт» получило за архитектуру и информационную безопасность, включая управление доступом, логирование действий пользователей и соответствие российским нормативным требованиям.

Второе место в рейтинге CNewsMarket подтверждает высокий уровень зрелости «Кредитного конвейера» (Digital Q.LOS) и его способность поддерживать комплексную цифровизацию корпоративного кредитования.