Кто в России ищет подработку прямо сейчас и сколько хотят заработать россияне — исследование hh.ru

За последние три месяца российские работодатели опубликовали 75,6 тыс. вакансий для подработки. По данным hh.ru, медианная зарплата в вакансиях с подработкой достигла 188 тыс. руб., тогда как ожидания соискателей — в среднем 73 тыс. руб., выяснили аналитики hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Молодые специалисты чаще ищут подработку

Наиболее активно дополнительную занятость ищут соискатели в возрасте от 19 до 30 лет — на них приходится около 1,5 млн резюме, а медианные зарплатные ожидания составляют 66,3 тыс. руб. На втором месте по желанию найти подработку этой осенью россияне в возрасте от 31 до 40 лет - их более 1 млн кандидатов, при этом ожидания по зарплате больше — 88 тыс. руб.

Выше других свой труд на подработке оценивают специалисты 41–50 лет (около 673 тыс. резюме, в которых указана подработка): они рассчитывают в среднем на 92,1 тыс. руб. Дальше с возрастом ожидания снова снижаются — люди 51–60 лет готовы на подработку за 81,8 тыс. руб. в месяц и разместили 247 тыс. резюме. У соискателей старше 61 года около 51 тыс. резюме, а медианные ожидания составляют 70,5 тыс. руб.

Отдельную группу составляют подростки от 14 до 18 лет, среди них подработку ищут более 270 соискателей. При этом у них самая низкая медианная ожидаемая зарплата среди всех возрастных категорий — 35,7 тыс. руб.

«Подработка постепенно перестает быть исключительно способом временно увеличить доход или занять свободное время. По структуре резюме видно, что дополнительную занятость рассматривают люди с очень разным профессиональным и жизненным опытом: от подростков и соискателей без опыта до специалистов, которые имеют трудовой стаж больше 15 лет. При этом меняются и зарплатные ожидания: у россиян с опытом более 15 лет медиана составляет 99 тыс. руб. против 49,8 тыс. руб. у тех, кто только начинает профессиональный путь. Специалисты с опытом от 1 до 3 лет рассчитывают на 62,8 тыс. руб. в месяц, от 3 до 6 лет — на 76,8 тыс., от 6 до 9 лет — на 82,1 тыс. Соискатели с опытом от 9 до 12 лет готовы выходить на частичную занятость за 86,5 тыс. в месяц, от 12 до 15 лет — за 93,2 тыс. руб.», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Менеджеры активнее других ищут дополнительную работу

Среди отдельных специализаций чаще всего подработку ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами — около 343 тыс. резюме. Их медианные зарплатные ожидания составляют 79 тыс. руб. На втором месте — администраторы: около 261 тыс. резюме при средней зарплате 64 тыс. руб. В топ-3 также вошли программисты и разработчики (около 141 тыс. резюме с медианной зарплатой 100,8 тыс. руб.).

Топ-10 специализаций по числу резюме для поиска подработки, Россия

Чаще всего подработку рассматривают в столице

Больше всего соискателей, заинтересованных в дополнительной занятости, находится в крупнейших регионах и городах России. В Москве размещено около 1 млн таких резюме, в Санкт-Петербурге — около 456 тыс., в Московской области — около 373 тыс.

При этом уровень желаемых зарплат заметно различается в зависимости от региона. Самые высокие ожидания — у соискателей Магаданской области (99,4 тыс. руб.), Москвы (99,1 тыс. руб.) и Ямало-Ненецкого автономного округа (93,9 тыс. руб.).

Топ-10 регионов по числу резюме для поиска подработки, Россия

Работодатели повышают спрос

Для работодателей дополнительная занятость становится способом закрывать задачи, которые возникают неравномерно и требуют большего количества людей в отдельные периоды. Особенно заметна такая тенденция в розничной торговле, где нагрузка на персонал растет вместе с объемом онлайн-заказов, распространением касс самообслуживания и пиковыми часами работы магазинов.

По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в hh group), в августе-сентябре 2026 г. по сравнению с тем же периодом 2025 г. заметно изменилась структура спроса на временных исполнителей по отдельным позициям. Например, сильнее всего вырос спрос на работников в прикассовой зоне, в должностные обязанности которых входит помощь покупателям на кассах самообслуживания, — число заказанных смен здесь увеличилось более чем в семь раз.

Существенно прибавили и другие позиции. Более чем в три раза вырос спрос на погрузо-разгрузочные работы, почти в три раза — на услуги в торговом зале, более чем в 2,5 раза — на сборку заказов с повременной оплатой.

«Повышение спроса на отдельные позиции напрямую связано с тем, как быстро растет поток онлайн-заказов, популярность касс самообслуживания среди покупателей и нагрузка на магазины в пиковые часы. Как правило, штатных сотрудников для этого объема уже не хватает, поэтому бизнес все активнее закрывает такие задачи временным персоналом. Фактически мы видим, как гибкая занятость становится постоянной частью операционной модели ритейла, поэтому потребность во временных исполнителях год от года будет только увеличиваться», — отметил генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.