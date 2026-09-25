Почти половина студентов считают, что высшего образования недостаточно для успешного старта карьеры в ИТ

Более 40% студентов технических вузов считают, что вузовской подготовки недостаточно для работы по специальности. Уже на первых курсах они ищут возможность получить практические навыки, поэтому при выборе учебного заведения обращают внимание, сотрудничает ли вуз с потенциальными работодателями. Это следует из исследования агентства «Марк Аналитик», проведенного для «ИКС Холдинга». Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Исследование агентства «Марк Аналитик» проводилось в марте-апреле 2026 г. в крупнейших городах России и Белоруссии методом онлайн-интервью, было опрошено более 1600 студентов ведущих технических вузов.

62% студентов технических направлений называли партнерство вуза с бизнесом в числе решающих факторов при поступлении. При выборе магистратуры доля еще выше: 67% могут сменить университет после бакалавриата, если другой вуз предлагает более глубокую интеграцию с потенциальными работодателями.

Интерес к бизнес-партнерствам эксперты «ИКС Холдинга» связывают с желанием студентов начать карьеру как можно раньше. Абсолютное большинство студентов технических вузов ищут или планируют искать работу по своему профилю уже во время учебы (96%), половина — на первых курсах.

При этом каждый второй студент (54%) не может трудоустроиться из-за недостатка опыта или сложности совмещения учебы с работой. Для тех, кто отмечает обе проблемы, стажировки становятся главным входом в профессию, так как предлагают гибкий график и возможность связать полученные знания с практическими задачами. Почти половина опрошенных, 44%, рассматривают партнерские стажировки по профилю как эффективный способ погрузиться в специальность.

«Стажировка позволяет перевести фундаментальные знания в практическую плоскость, получить опыт работы в инженерной команде и увидеть, как рождаются технологии и продукты, решающие конкретные задачи. Для бизнеса это эффективный способ привлечения молодых инженеров: поработав во время стажировки с нашими экспертами, к концу обучения в вузе они обладают всеми необходимыми компетенциями для работы и хорошо понимают нашу внутреннюю культуру и процессы. Такой подход приносит результаты: большинство стажеров остаются в компании и за два-три года вырастают до старших позиций», — сказала Наталия Пуговкина, директор по персоналу «ИКС Холдинга».