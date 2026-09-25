CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

СПбПУ и VK Tech будут вместе разрабатывать ИИ-решения для науки и образования и готовить ИТ-специалистов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют проводить совместные исследования и разрабатывать цифровые решения для науки и высшего образования. Для повседневной работы студентов и сотрудников университет также выбрал облачную версию VK WorkSpace от VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK.

СПбПУ и VK Tech планируют объединить научные компетенции университета с опытом компании в разработке и внедрении цифровых решений. Сотрудничество будет касаться исследований и разработок в области искусственного интеллекта, анализа данных, высокопроизводительных и облачных вычислений, информационной безопасности.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Сотрудничество с VK Tech позволит нам связать научную и образовательную работу с задачами технологической компании. Мы планируем развивать совместные исследования и дать студентам возможность получить опыт решения актуальных задач. Для повседневной работы университета мы также выбрали Почту и Диск VK WorkSpace», — сказал проректор по информационным технологиям и цифровой трансформации СПбПУ Андрей Лямин.

«Мы с СПбПУ планируем обмениваться опытом цифровизации науки и высшего образования, совместно участвовать в разработке цифровых платформ и стандартов для научно-образовательной деятельности. Отдельное направление — образовательные программы, стажировки и научно-практические мероприятия: студенты получат практику на реальных задачах, а мы — обратную связь от тех, кто будет строить российские ИТ-системы», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Власти гигантской страны усиливают меры безопасности после того, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно взломал госпортал

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

«Квантовый оракул»: Российский разработчик придумал, как ускорить обучение ИИ в 300 раз

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще