Сверх инструкции и без доплаты: почему работники реже торгуются с начальством

Сотрудники, которым поручают задачи вне их должностных обязанностей, все чаще отказываются их выполнять. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

8 из 10 работающих россиян хотя бы иногда получают от руководства поручения, которые не входят в их обязанности. Большинство из них (57%) выполняет такую работу без надбавки, еще 16% берутся за нее только за доплату. Сказать начальнику «нет» решаются лишь 13% опрошенных.

Чаще других «внеплановые» задачи достаются женщинам (часто их получают 42% против 37% среди мужчин), выпускникам вузов (37% против 29% среди специалистов со средним профессиональным образованием) и тем, кто больше зарабатывает (40% при доходе от 150 тыс. руб. в месяц против 35% при зарплате до 100 тыс.). Правда, постоянной нагрузкой такие просьбы становятся реже: год назад о частых поручениях говорили 43%, сегодня — 39%.

Активнее торгуется молодежь до 35 лет: 25% против 13—14% среди тех, кто старше. Чаще всего работать без доплаты соглашаются работники 35—44 лет (60%). Граждане 45+ отказываются от нерегламентированных работ чаще (16%), чем те, кто младше (11%). Условие о доплате охотнее ставят специалисты со средним профессиональным образованием (20% против 14% среди выпускников вузов) и сотрудники с доходом от 100 до 150 тыс. руб. в месяц (21% против 11—12% среди тех, кто зарабатывает меньше или больше).

Год назад только за доплату были готовы работать сверх инструкции 20%, сейчас — 16%, как и в 2024 г. Но сговорчивее работники не стали: доля выполняющих поручения без оплаты почти не изменилась (57% сегодня против 56% в прошлом году), зато отказов стало больше (13% против 10% соответственно). Если бы люди просто боялись за место, росла бы доля согласных, а не отказов.

Похоже, пропал сам предмет торга: работодатели все менее охотно увеличивают расходы на персонал. Это видно и по официальной статистике: по данным Росстата, рост реальных зарплат замедлился до 3,4% в годовом выражении в июне после 8,1% в марте. Когда на доплату рассчитывать не приходится, остаются два варианта: сделать без оплаты или отказаться.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 14-18 сентября 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководство

Размер выборки: 1600 респондентов.