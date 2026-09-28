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Число высококвалифицированных рабочих мест в ОЭЗ «Технополис Москва» превысило 34 тысячи

На конец II квартала 2026 г. в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» количество высококвалифицированных рабочих мест превысило 34 тыс. Из них резидентами создано 26,6 тыс. мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие инновационных и наукоемких производств. В ОЭЗ “Технополис Москва” для них созданы все условия: от налоговых преференций до развитой промышленной инфраструктуры и качественной экосистемы для бизнеса. Такая поддержка дает ощутимые результаты. За первое полугодие 2026 г. резиденты ОЭЗ столицы создали на 30% больше новых рабочих мест, чем за аналогичный период прошлого года. В результате штат высококвалифицированных специалистов особой экономической зоны вырос почти на 2,5 тыс. человек», — отметил Максим Ликсутов.

Производитель крупногабаритных железобетонных модулей для строительства жилых домов «КИТ-Монарх» за первые шесть месяцев года принял на работу 636 человек. Это позволило нарастить объем производства в 2,5 раза — с четырех до 10 модулей в день. Максимальная площадь железобетонных модулей достигает 100 кв. метров.

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Еще один резидент — Карачаровский механический завод — открыл 147 новых рабочих мест. Сегодня на базе предприятия формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В рамках модернизации планируется увеличить мощность производства до 12 тыс. лифтов в год, а также расширить линейку выпускаемой продукции.

Производитель лекарственных средств, компания «Велфарм-М», за первое полугодие расширил штат на 131 специалиста.

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