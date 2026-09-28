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ГК Steplife открыла дочернюю компанию в Индии

Группа компаний Steplife, производитель бионических протезов, объявила об открытии филиала в городе Гургурам, Индия. Это крупный международный финансовый, промышленный и технологический центр, расположенный в пригороде Нью-Дели. Компания будет заниматься узловой сборкой коленных модулей и протезов Steplife и реализацией их на территории страны. В дальнейшем в Steplife India также планируется запуск производства карбоновых стоп. Об этом CNews сообщили представители ГК Steplife.

Учредителем Steplife India является АО «Степлайф». В настоящий момент получены все необходимые локальные лицензии для открытия бизнеса в Индии и начата реализация первых изделий. На предприятии будут работать российские и индийские специалисты.

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«Процесс открытия и запуска дочерней компании в Индии потребовал от нас серьезной и длительной работы, - сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Много времени понадобилось для того, чтобы завоевать доверие к нашей продукции и технологиям со стороны индийского медицинского сообщества. Одним из важных шагов к этому стало сотрудничество с крупным протезно-реабилитационным центром Prosthetic India, в результате которого первый индийский пациент в начале этого лета встал на протез Steplife. Также ранее мы сообщали о развитии научно-производственного сотрудничества с индийскими компаниями по производству узлов и деталей для протезов. Сейчас мы уже достаточно изучили рынок и отраслевые перспективы. Мы начинаем узловую сборку в стенах Steplife India и к концу года планируем выйти на полную производственную мощность».

До конца 2027 г. ГК Steplife планирует открыть дочерние компании в ряде других стран азиатского региона. Географическая экспансия компании охватывает пояс Северной Африки и Персидского залива, а также, Юго-Восточной Азии, Казахстана и СНГ.

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