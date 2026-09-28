Исследование: российский рынок DevOps as a Service достиг 16,2 млрд рублей: гибридная модель становится новой нормой

Российский рынок услуг DevOps as a Service (DaaS) по итогам 2025 г. предварительно оценивается в 16,2 млрд руб. — это 17,1% от общих затрат на ИТ-аутсорсинг, объём которого составил около 95 млрд руб. Таковы данные исследования «Российский рынок DevOps as a Service 2025–2030» от «Квадрант Технологий», в котором приняли участие 200 организаций малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса (выручка от 25 млрд рублей).

Ключевой вывод исследования: рынок находится в состоянии системного противоречия. Спрос на управляемый сервис сформировался, но модель закупки за ним не поспевает — компании покупают набор работ там, где им нужна управляемая эксплуатация с явной ответственностью исполнителя за результат.

Лидерами рынка по объёму выручки остаются универсальные системные интеграторы, у которых DevOps as a Service в большинстве проектов остаётся встроенной функцией, а не самостоятельным направлением закупки — его доля в бюджете, как правило, не превышает 10%.

При инерционном сценарии среднегодовой рост рынка (CAGR) до 2030 г. составит около 5%, а объём затрат на услуги DaaS достигнет 22 млрд руб. В ускоренном сценарии — при переходе к платформенным моделям и росте спроса на управляемые сервисы — рост может составить 15–25% в год.

Заказчики пока склоняются к классическому ИТ-аутсорсингу: около 40% всех затрат на аутсорсинг направляется на сервисы информационной безопасности, а DevOps as a Service ещё не имеет чёткого позиционирования среди целевой аудитории.

Рынок DevOps as a Service находится на переходном этапе: модель потребления услуг пока отстаёт от уровня зрелости самой отрасли. Сформировавшийся спрос на управляемый сервис с ответственностью за результат ещё не в полной мере отражается в практике закупок, которая во многом опирается на привлечение отдельных специалистов и разовые работы.

Это отражает общую тенденцию: отрасль постепенно смещается от модели аутстаффинга к сервисному и инженерному подходу. На первый план выходит запрос на качественное сопровождение production-систем (24/7, SLA, работа с инцидентами), предсказуемые модели оказания услуг и встроенные практики безопасной разработки.

«Для сервиса, который не может позволить себе простоя, на первый план выходит готовность подрядчика отвечать за результат так же, как отвечает наша собственная команда. Мы сейчас вместе с “Флант” переводим инфраструктуру процессинга топливных карт, и здесь для нас на первом месте — предсказуемость в работе систем. Рынок будет двигаться в сторону тех, кто берёт на себя эксплуатацию целиком, и мы уже видим это на собственном опыте», — сказал Юрий Ямалтдинов, заместитель генерального директора по развитию продуктов, «Топливная процессинговая компания».

Проблема номер один для всех категорий респондентов — нехватка квалифицированных DevOps-специалистов (31,5%), за ней следуют обеспечение безопасности (29,5%) и сопровождение CI/CD (29%). При этом сильнее всего дефицит компетенций ощущается в части DevSecОps и соответствия регламентам РБПО (35,5%), DataOps (29%) и observability (28,5%).

Показательно, что дефицит смещён не в сторону «модных» технологий, а в сторону критичных для стабильности и безопасности компетенций. Компании научились внедрять инструменты быстрее, чем формировать команды, способные их стабильно и безопасно эксплуатировать. По факту DevOps в большинстве организаций — это набор отдельных практик, а не целостная инженерная модель. Наиболее распространены базовые практики: observability (32,5%), безопасная разработка (31,5%) и Infrastructure as Code (31%), тогда как DataOps используют лишь 21,5%, а MLOps — всего 4,5% опрошенных.

«Рынок испытывает дефицит не столько специалистов, сколько ответственности за результат. Заказчик готов платить не за инструменты и не за отдельные пары рук, а за получение понятных результатов для бизнеса и ИТ. Именно поэтому настоящая ценность сервисной модели — это ответственность за результат, её назвали ключевой 53% респондентов, тогда как экспертизу — только 31%», — сказал Артём Гениев, руководитель бизнес-юнита «Экспресс 42», «Флант».

Исключительно на аутсорсинг DevOps отдаёт лишь десятая часть всех респондентов. Основной моделью становится гибридный подход, сочетающий аутсорсинг с внутренними ресурсами: его используют 56% компаний малого и среднего бизнеса (выручка 500 млн – 3 млрд руб.) и 42% компаний крупного бизнеса. Большинство крупнейших организаций (59%) пока предпочитают реализовывать всё самостоятельно, ссылаясь на наличие собственных ресурсов.

Однако наличие собственной команды не устраняет дефицит компетенций, а лишь маскирует его. Рынок уже движется к сервисной модели, но пока не готов полностью отдать DevOps внешним провайдерам — при этом справляться своими силами получается всё хуже.

«Заказчики всё чаще хотят, чтобы внешний провайдер органично дополнял их собственные команды. Гибридная модель стала новой нормой рынка: компании выбирают такую архитектуру сотрудничества осознанно, даже когда дефицит кадров уже не главный аргумент. Средним и крупным компаниям нужен партнёр, который встраивается в их процессы, а управление и стратегию они оставляют за собой», — сказал Андрей Корякин, руководитель департамента внедрения и поддержки DevOps-практик, «Флант».

В ближайшие 1–2 года компании ожидают перехода к более централизованной DevOps-модели с едиными стандартами и платформой (28%) и развития DevOps как внутреннего сервиса (27,5%). DataOps, observability и SRE постепенно становятся частью базового контура, а сама эволюция DevOps в сторону внутренней платформы и сервисной модели открывает рынок DevOps as a Service.

«Для банка любое изменение в ИТ-инфраструктуре — это вопрос управляемого риска, поэтому для нас на первом месте то, насколько осознанно и системно развиваются практики DevOps и DevSecOps. Именно в таком формате мы работаем с “Флант” над несколькими направлениями: измеримый вклад в устойчивость бизнеса — вот ради чего вообще стоит браться за новые технологии. Рынок в целом движется в ту же сторону — от разрозненных инициатив к осознанной, системной работе с инфраструктурой», — сказал Юрий Бабинцев, руководитель по процессам разработки и сопровождения, департамент цифрового розничного бизнеса, «Банк ПСБ».

Отдельная особенность рынка — характер принятия решений. DevOps as a Service остаётся «инициативой снизу, но покупкой сверху»: потребность формируют инженеры, но деньги и финальное решение — на уровне руководства. Сам выбор провайдера строится скорее на доверии и репутации, чем на формальных процедурах.