При поддержке филиала «Россети» стартовала инновационная образовательная программа подготовки специалистов в сфере электроэнергетики

В новом учебном году филиал «Россети» – МЭС Северо-Запада и Институт энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого начинают сотрудничество в сфере реализации новой магистерской программы «Интеллектуальные электрические сети». Особенность обучения – акцент на получение реального опыта работы с высоковольтным оборудованием. Об этом CNews сообщил представитель «Россетей».

Часть учебного процесса будет проходить на базе Центра подготовки персонала МЭС Северо-Запада. Преподавателями выступят не только педагоги университета Петра Великого, но и специалисты-энергетики северо-западного филиала «Россети» с обширным многолетним опытом.

Для формирования и развития прикладных компетенций при поддержке МЭС Северо-Запада подготовлена полная материально-техническая база. На полигоне с силовым оборудованием различных классов напряжения будущие специалисты смогут выполнять коммутацию как в местном, так и дистанционном режимах. В тренажерном зале с современными программными комплексами будут проводиться противоаварийные тренировки. Также предусмотрена отработка навыков оказания первой помощи. В результате студенты получат не только фундаментальные знания, но и актуальный опыт, основанный на реальных кейсах и современных стандартах работы энергосистемы.

Сотрудничество МЭС Северо-Запада и Института энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого существенно повысит качество подготовки студентов, обогатит учебную программу практическими элементами. После успешного окончания образовательного курса выпускники получат возможность трудоустроиться в ведущую электросетевую компанию страны и широкие перспективы для карьерного роста и развития.