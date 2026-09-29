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«Сбер» и МЭИ помогут студентам превращать технологические идеи в реальные проекты

«Сбер» и Национальный исследовательский университет «МЭИ» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут вместе развивать молодежные образовательные программы, в том числе в области предпринимательства, и обмениваться опытом применения технологических разработок и решений. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Сотрудничество «Сбера» и МЭИ объединит практический опыт одной из крупнейших технологических компаний страны и университетскую научную экспертизу. Студенты получат больше возможностей не только придумывать собственные проекты, но и проверять их на практике.

Такое партнерство создает для университета дополнительные возможности практического внедрения научных разработок и студенческих стартапов, поиска партнеров для их развития. Для «Сбера» взаимодействие с МЭИ станет дополнительным инструментом привлечения перспективных технологических проектов и талантливых молодых предпринимателей.

Отдельное внимание будет уделяться цифровым технологиям в образовании. «Сбер» готов делиться экспертизой для развития цифровых продуктов МЭИ, образовательных платформ и новых моделей обучения, включая инструменты искусственного интеллекта и автоматизированной аналитики.

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Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ», отметил: «Для МЭИ сотрудничество со «Сбером» — способ усилить связь науки и индустрии и сделать обучение более прикладным за счет интегрирования элементов технологического предпринимательства в учебный процесс. Благодаря партнёрству студенты смогут глубже погрузиться в практику, протестировать свои разработки в компании и получить качественную обратную связь от экспертов. Уверен, что совместная работа позволит воспитать новое поколение инженеров и бизнес‑разработчиков, готовых успешно выводить инновационные решения на рынок».

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, сказал: «У сегодняшних студентов есть главное для достижения своих целей: смелые идеи и практические знания. Наша задача — помочь им сделать следующий шаг и проверить эти идеи в реальной жизни. Вместе с МЭИ мы сможем соединить университетскую науку, предпринимательскую инициативу и практический опыт «Сбера». Для нас это возможность поддержать талантливых ребят на старте, а для студентов — получить доступ к экспертизе, наставникам и реальным бизнес-задачам. Уверен, что среди таких проектов будут решения, которые в будущем смогут работать не только в Москве, но и по всей стране».

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