«Сбер» и МИФИ будут вместе развивать проекты в сфере искусственного интеллекта

«Сбер» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут вместе развивать образовательные и научные проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Одним из ключевых направлений станет использование платформы GitVerse от «СберТеха» в учебной и исследовательской работе. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Студенты и преподаватели МИФИ смогут использовать GitVerse как среду для совместной работы над технологическими проектами. Платформа поможет объединять участников команд, обмениваться знаниями и создавать цифровые решения на практике.

Сотрудничество не ограничится одной платформой. «Сбер» и МИФИ планируют совместно проводить образовательные и профориентационные мероприятия, развивать молодежное технологическое предпринимательство и создавать больше возможностей для практической работы студентов.

Партнерство позволит МИФИ расширить студентам доступ к современной технологической инфраструктуре и реальным задачам индустрии. Для «Сбера» это возможность работать с перспективными студенческими и научными командами и вместе создавать новые решения в области ИИ и цифровых технологий.

Ирина Балакина, первый проректор НИЯУ МИФИ, сказала: «Сегодня ведущий технический университет не может себе позволить заниматься исключительно образованием. Мы переходим к модели, когда исследования по своим масштабам не уступают образовательной деятельности и создают полноценные рыночные продукты. Такой переход невозможно осуществить за несколько месяцев и только собственными силами. Требуется экспертиза и опыт технологических лидеров, одним из которых является «Сбер». Соглашение позволит усилить эту кооперацию, что даст дополнительные возможности для развития нашим студентам и исследователям».

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка, отметил: «Сегодня искусственный интеллект быстро меняет многие отрасли, поэтому особенно важно, чтобы студенты могли не просто изучать технологии, а создавать на их основе реальные проекты. GitVerse предоставляет для этого удобную среду, где можно работать в команде, обмениваться знаниями и доводить идеи до результата. Сотрудничество с МИФИ поможет соединить сильную университетскую экспертизу с практическими задачами бизнеса. Уверен, что такой подход даст новые возможности и студентам, и исследователям, и самому «Сберу».