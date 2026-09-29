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«Швабе» и МФТИ создадут технологии для нового поколения энергоэффективной микроэлектроники

Холдинг «Швабе» и Московский физико-технический институт (МФТИ) объединят научные и производственные компетенции для создания нового поколения энергоэффективной электроники и фотоники. Технологии могут применяться при создании процессоров, памяти и сенсоров, снижая энергопотребление электронных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

Ученые МФТИ будут разрабатывать новые материалы и прототипы, а специалисты холдинга – адаптировать перспективные решения к требованиям реальных приборов и производства. Сотрудничество будет вестись в рамках программы развития Научного центра мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники». Он создан для поиска путей внедрения в промышленность новых функциональных материалов разной размерности, в том числе со слоями толщиной в несколько атомов. На их основе в центре создают элементы энергоэффективной электроники и фотоники следующего поколения для процессоров, памяти и сенсоров.

«Укрепление взаимодействия «Швабе» и МФТИ является вполне закономерным шагом. С Физтехом холдинг связывает богатая история сотрудничества по подготовке специалистов для научных центров и высокотехнологичных производств. Мы также много лет ведем совместные исследования, нацеленные на промышленное освоение новейших технологий. Объединение передовой научной мысли с богатой инженерной практикой позволяет получать по-настоящему прорывные результаты. Благодаря такой кооперации нередко рождаются продукты мирового уровня – и это то, что объединяет интересы «Швабе» и «Центра перспективной микроэлектроники» на базе МФТИ. Мы рады официально присоединиться к его работе и рассчитываем найти новые области и формы взаимодействия для ускоренного вывода на рынок инновационных российских технологий», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» – руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники в России Сергей Попов.

Стороны также будут вместе готовить специалистов, обмениваться опытом и проводить научные и научно-популярные мероприятия – от семинаров и конференций до выставок и хакатонов.

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«Физтех много лет сотрудничает с предприятиями холдинга «Швабе», в том числе по треку индустриальной аспирантуры. Мы видим, что выпускники базовых кафедр МФТИ, функционирующих в ГНЦ РФ НПО «Орион» и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, крайне востребованы и им доверяют масштабные задачи. МФТИ выступает разработчиком многих технологий, которые востребованы на производствах холдинга. Подписание сегодняшнего соглашения – новый важный для нас шаг по конкретным технологическим проектам НЦМУ «Центр перспективной электроники», – сказал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган.


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