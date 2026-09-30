«НЭК Тех» и «Группа Астра» объединяют усилия для развития отечественных решений в электроэнергетике

Научно-технический центр «НЭК Тех» (входит в группу «НЭК») и «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Партнерство направлено на разработку отечественных устройств сбора и передачи данных с функциями средств защиты информации (СЗИ) для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере электроэнергетики.

Подписи под документом поставили генеральный директор научно-технического центра «НЭК Тех» Дмитрий Зарецкий и директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман.

Стороны планируют совместную работу над созданием устройств, которые найдут широкое применение в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) на объектах электроэнергетики. Реализация проекта ведется в рамках исполнения указов Президента РФ об обеспечении информационной безопасности и укреплении технологического суверенитета страны.

«НЭК Тех» – один из ведущих российских разработчиков коммуникационных и измерительных устройств. Российское программное обеспечение «Группы Астра» позволит развивать цифровую инфраструктуру, совершенствовать наши собственные ИТ-продукты и станет основой для новых совместных проектов. Сотрудничество нашей компании с «Группой Астра» имеет стратегическое значение для обеспечения технологической независимости комплексных решений группы «НЭК», которые широко применяются на объектах электроэнергетики в компаниях-лидерах рынка, таких как ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом» и других. Совместные проекты наших компаний внесут важный вклад в обеспечение технологической независимости нашей страны», – сказал Дмитрий Зарецкий, генеральный директор «НЭК Тех».

«Группа Астра» видит в соглашении с «НЭК Тех» практический шаг к применению российского системного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры в энергетике. Наша встраиваемая редакция Astra Linux Embedded обеспечит устройствам сбора и передачи данных необходимый уровень защиты и стабильность работы, а совместная разработка с «НЭК Тех» станет примером того, как отечественные технологии дополняют друг друга», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».