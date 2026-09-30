«Платформа Третье Мнение» привлечет 150 млн руб. на развитие медицинского ИИ через СберИнвестиции

Разработчик медицинских ИИ-сервисов «Платформа Третье Мнение» планирует привлечь 150 млн рублей квалифицированных инвесторов через «СберИнвестиции». Организатором привлечения средств выступает инвестиционно-консалтинговая группа BITL, размещение акций планируется на инвестиционной платформе Zorko. В дальнейшем также планируется задействовать инфраструктуру MOEX Start. Об этом CNews сообщили представители «Платформа Третье Мнение».

«Платформа Третье Мнение» разрабатывает ИИ-сервисы для анализа медицинских изображений, интеллектуальный видеомониторинг пациентов, анализ текстовых медицинских данных, аналитические сервисы и аудит медицинских карт.

«Мы создаем платформу для сквозной обработки медицинских данных различными ИИ-сервисами: от анализа снимков и медкарт до видеомониторинга пациентов в стационаре и реанимации. Формирование цифрового профиля пациента в России открывает возможности применения ИИ-решений с подтвержденной эффективностью для анализа мультимодальных данных, более раннего выявления заболеваний и своевременного оказания помощи», – сказала сооснователь и генеральный директор компании Анна Мещерякова.

Она добавила, что привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса и его инфраструктуру.

С 2021 по 2025 гг. доход действующего бизнеса вырос в 14 раз: с 19,24 млн до 270 млн рублей. Показатель за 2025 г. включает выручку, гранты и субсидии. По данным публичного профиля в системе «РБК Компании», разработчик выступает поставщиком по 35 государственным контрактам общей стоимостью 275,79 млн руб.

По данным компании, ее ИИ-сервисами пользуются в 70 субъектах России, более 3,5 тыс. клиник и 10 тыс. врачей. В 2025 г. ИИ-алгоритмы «Третье Мнение» обработали около 10 млн медицинских исследований.