Talantix усилил ИИ внутри продукта: система ищет нужных кандидатов, в планах — автоматизация оценки и коммуникации

Talantix запустил ИИ-рекомендации релевантных резюме в накопленной базе: по подсчетам разработчиков функция помогает в три раза сократить время ручного поиска кандидатов. До конца 2026 г. в компании планируют расширить применение ИИ на другие этапы подбора — от автоматизации первичного анализа кандидатов до холодного поиска и коммуникации с соискателями. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

ИИ помогает находить кандидатов в собственной базе

Для каждой новой вакансии система анализирует ее описание и самостоятельно рекомендует наиболее релевантных кандидатов. Рекрутеру не нужно вручную просматривать всю базу, которую компания собирала годами, или составлять сложные поисковые запросы. После создания вакансии он получает готовую подборку и может сразу перейти к работе с наиболее подходящими специалистами. Это сокращает количество шагов на первом этапе до нескольких кликов.

Автоматизированный подход позволяет эффективнее использовать уже накопленный пул кандидатов. Компании могут повторно привлекать специалистов, которые уже есть в базе, и тем самым снижать зависимость от дополнительных источников найма и сокращать расходы на привлечение новых кандидатов.

По данным клиентов Talantix, из накопленной базы компании уже нанимают до 30% кандидатов, поэтому она становится самостоятельным каналом привлечения. Например, в крупной российской компании по продаже и производству спецтехники собрали базу из более чем 26 тыс. кандидатов и теперь могут закрывать свои потребности в сотрудниках, не открывая новые вакансии, а в одной из сетей магазинов посуды и товаров для дома за год накопили почти 130 тыс. резюме и используют базу как собственный канал привлечения. У другого клиента Talantix — одного из крупных поставщиков металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ — поиск по базе позволяет быстро находить кандидатов, в том числе тех, кто откликался на вакансии год назад. Такой инструмент становится особенно важным для отраслей с дефицитом кадров, например, промышленности и медицины.

Накопленная база вакансий уже сама по себе является ценным ресурсом для многих компаний, а с помощью ИИ-инструментов работать с ней можно эффективнее и проще.

«Мы развиваем ИИ в Talantix как дополнительный аналитический слой внутри привычного процесса подбора. Его задача — не принимать решения за рекрутера, а помогать специалисту быстрее ориентироваться в большом объеме информации, видеть главное и сосредотачиваться на тех кандидатах, которые требуют внимания. При этом для нас принципиально важно сохранять прозрачность рекомендаций и контроль рекрутера над процессом. ИИ усиливает экспертизу человека, а не заменяет его», — сказала Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

ИИ на других этапах подбора

Следующим шагом Talantix планирует использовать ИИ и для холодного поиска. Алгоритмы смогут находить на hh.ru кандидатов, соответствующих заданному портрету, предлагать им вакансию и при заинтересованности формировать отклик, а также показывать, какие требования вакансии подтверждаются информацией из резюме и ответов кандидата, а какие требуют уточнения.

Также осенью 2026 г. будет запущена автоматизация первичного разбора кандидатов. Talantix AI сможет анализировать соответствие резюме требованиям вакансии по заданным работодателем критериям. Для каждого кандидата система сможет определять предварительный статус — «подходит», «можно рассмотреть» или «под вопросом» — и показывать, насколько он соответствует требованиям к будущему сотруднику. Важно отметить, что нейросеть может предлагать лишь предварительную группировку для удобства рекрутера, которая она не означает отказа и не скрывает кандидатов. Финальное решение будет за человеком.

При этом, если информации в резюме будет недостаточно, ИИ сможет самостоятельно задать кандидату уточняющие вопросы по требованиям вакансии и обновить оценку после получения ответов. По оценкам разработчиков, эта функция поможет в три раза сократить время, которое сейчас тратят рекрутеры на разбор откликов и первичный отсмотр кандидатов.

В ближайшее время ИИ-подбор планируется сделать более управляемым и прозрачным для пользователя. HR-менеджер сможет настраивать портрет кандидата и корректировать критерии, по которым формируются рекомендации, а также видеть объяснение, почему система предложила конкретного соискателя.

Таким образом, ИИ-трек Talantix развивается сразу в нескольких направлениях: поиск кандидатов из собственной базы, первичная оценка, обработка откликов, холодный поиск и коммуникация. Уже запущенная функция поиска релевантных кандидатов становится первым этапом развития этого направления, которое в дальнейшем должно охватить значительную часть рутинных операций в процессе найма.