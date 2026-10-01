Cloud.ru создал новый бизнес-юнит по развитию гибридных облачных решений

Cloud.ru запустил новый бизнес-юнит по развитию гибридных облачных решений. Его ключевой задачей станет помощь крупным компаниям в облачной трансформации — от модернизации существующей ИТ-инфраструктуры и создания корпоративных облачных платформ до внедрения гибридных сценариев и инфраструктуры для промышленного использования искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Создание нового бизнес-юнита отражает изменение подхода Cloud.ru к работе с корпоративной ИТ-инфраструктурой. Компания будет фокусироваться не на переносе максимального количества систем в публичное облако, а на выборе оптимальной модели для конкретного заказчика. В зависимости от бизнес-задач, требований к безопасности, экономики и существующего ИТ-ландшафта целевая архитектура может сочетать инфраструктуру заказчика, частное облако и публичное облако Cloud.ru.

Цель такого облачного перехода — увеличение эффективности инвестиций компаний в ИТ-инфраструктуру и искусственный интеллект: повышение утилизации ресурсов, финансовой прозрачности ИТ, стандартизация инфраструктурных и платформенных сервисов, ускорение предоставления ресурсов и вывода цифровых продуктов, а также создание технологической основы для масштабного внедрения ИИ.

«Наша цель — помочь клиенту выбрать и реализовать оптимальную модель облачного потребления. Частное и публичное облако должны рассматриваться не как альтернатива, а как элементы единой инфраструктуры. Мы будем помогать формировать решение с учетом бизнес-задач, требований безопасности, экономики и существующего ИТ-ландшафта», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Для реализации комплексных программ облачной трансформации Cloud.ru объединяет в новом бизнес-юните платформы, продукты, консалтинговую экспертизу, внедрение и эксплуатацию.

Evolution Stack станет зонтичным брендом Cloud.ru для частных и гибридных облачных платформ, продуктов и сервисов. Линейка будет охватывать различные уровни зрелости и масштабы инфраструктуры — от виртуализации и инфраструктурного частного облака до полнофункциональных корпоративных облачных и ИИ-платформ. В линейке будут представлены как собственные разработки Cloud.ru, так и решения других российских разработчиков в формате white label. Первым партнером стала компания ITKey.

Таким образом, Cloud.ru планирует сопровождать заказчика на всем пути облачного перехода — от стратегии и оценки экономического эффекта до создания платформы, миграции нагрузок и промышленной эксплуатации.

Новый бизнес-юнит возглавил Максим Осорин, директор по развитию гибридных облачных решений Cloud.ru. Максим имеет практический опыт реализации программ облачной трансформации в крупнейших российских компаниях, включая создание и развитие корпоративных облачных платформ, переход к сервисной модели предоставления ИТ-ресурсов и внедрение современных практик управления облачной инфраструктурой.

«Мы хотим изменить сам подход к проектам в области корпоративной инфраструктуры. Клиенту нужна не еще одна технологическая платформа, а понятный путь от текущего состояния к целевой модели ИТ с измеримым экономическим эффектом. Поэтому в одном бизнес-юните мы объединяем платформы, архитектурную экспертизу, консалтинг, внедрение и эксплуатацию. Наша задача — помочь заказчику спроектировать облачный переход, реализовать его и затем постоянно повышать эффективность созданной платформы. Evolution Stack станет технологической основой этого подхода для частных и гибридных сред, а его продуктовая и сервисная экосистема будет последовательно расширяться», — сказал Максим Осорин, директор по развитию гибридных облачных решений Cloud.ru.