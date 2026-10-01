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«ЕвроХим» перевел 21 предприятие на КЭДО от VK Tech

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» подключила к кадровому электронному документообороту (КЭДО) на платформе VK HR Tek 13,5 тыс. сотрудников. Система работает на 21 предприятии группы в шести регионах России. Об этом CNews сообщили представители VK.

На платформу перевели 69 кадровых процессов. Помимо 11 видов отпусков, командировок и кадровых переводов, в КЭДО оформляют документы, характерные для непрерывного производства: по сверхурочной работе и выходам в выходные дни, доплатам и надбавкам, материальной ответственности, приостановке трудового договора и релокации.

Около 60% сотрудников группы задействованы на производственных площадках и объектах. До подключения КЭДО кадровые документы оформляли на бумаге и доставляли на площадки курьером, внутренней почтой и вахтовым транспортом для подписания.

Проект стартовал в августе 2024 г., VK HR Tek развернули в контуре компании. Систему интегрировали с внутренними сервисами, чтобы данные о сотрудниках, документы и статусы не приходилось вводить вручную. Для управления всеми юрлицами из одного окна выстроили единую ролевую модель: управляющая компания видит данные всех предприятий, а каждое предприятие — только свои.

Чтобы сотрудники на производстве могли подписывать документы онлайн, интерфейс VK HR Tek встроили в мобильное приложение корпоративного портала группы с помощью SDK (Software Development Kit, готовый набор инструментов для создания ПО). Сотрудников подключали к системе постепенно. Чтобы упростить переход, для них подготовили текстовые и видеоинструкции, провели внутреннюю PR-кампанию и выбрали амбассадоров КЭДО на предприятиях.

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«Меньше чем за полтора года мы вывели КЭДО в промышленную эксплуатацию на всех предприятиях, включенных в проект. Число рутинных кадровых операций сократилось в два раза, и у кадровых специалистов стало больше времени на работу с сотрудниками. Кадровая функция холдинга теперь работает по единым правилам, 90% сотрудников уже пользуются системой КЭДО», — сказал директор департамента мотивации и развития персонала АО «МХК "ЕвроХимНиколай Васильчиков.

«Промышленные компании получают максимальный эффект от внедрения КЭДО благодаря высокой доле массовых кадровых процессов, распределенной структуре предприятий и большому числу сотрудников без постоянного доступа к рабочему месту. Мы постоянно совершенствуем интерфейс VK HR Tek с учетом потребностей «синих воротничков». Не менее важна гибкость интеграции: в проекте с «ЕвроХим» мы встроили КЭДО в уже привычное сотрудникам мобильное приложение, чтобы сделать работу с кадровыми документами максимально простой и удобной», — сказал лидер направления Бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.

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