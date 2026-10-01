Минцифры выступает за сохранение действующих условий для ИТ-льгот

В текущем проекте бюджета и поправках, внесенных Правительством, мер, изменяющих условия предоставления ИТ-льгот, не предусмотрено. Работа над проектом бюджета продолжается совместно с Государственной Думой. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Действующие правила

ИТ-льготы доступны компаниям, которые получают не менее 70% своего дохода от ИТ-деятельности. При определении этих 70% учитываются доходы от операций между взаимозависимыми компаниями. Таким образом льготы могут получать технологические «дочки» в составе крупных холдингов. Такая мера позволяет отрасли динамично развиваться, а крупным компаниям инвестировать в ИТ, создавая прорывные отечественные решения.

Позиция Минцифры

Действующие ИТ-льготы доказали свою эффективность и обеспечивают положительный эффект для бюджета. Министерство предлагает сохранить существующие условия без изменений. В документах, внесённых Правительством, положений, пересматривающих условия льгот, нет.