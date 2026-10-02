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Игорь Зуев присоединился к MWS в роли директора по данным

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», сообщает о назначении Игоря Зуева на должность директора департамента больших данных МТС и директора по данным MWS. Он сосредоточится на практических задачах по развитию данных как стратегического актива MWS и группы компаний МТС: разработке и реализации стратегии управления данными, основанной на масштабировании корпоративной платформы данных и внедрении практик Data Governance. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Игорь Зуев обеспечит продуктовое использование данных через развитие практик ML/Gen AI и координацию с бизнес-вертикалями группы МТС, а также усиление эффектов монетизации портфеля дата-продуктов через управление их дорожной картой.

У Игоря Зуева более 17 лет опыта в областях управления данными, аналитики и искусственного интеллекта. До перехода в MWS он занимал руководящие позиции в крупных компаниях, включая роли директора по работе с данными и искусственным интеллектом в Mars и технического директора в Сбербанке, в рамках которых отвечал за создание корпоративных платформ данных и ИИ-трансформацию.

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